El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, afirmó este jueves que no va haber cambios en la situación del volante Agustín Almendra, suspendido por un acto de indisciplina y que se entrena actualmente con la reserva.



"Fui claro en su momento, no tengo por qué volver a opinar del tema. No vale la pena volver a hablar", dijo el técnico en conferencia de prensa en el predio de Ezeiza.



Jorge Bermúdez, integrante de la secretaría técnica boquense, había expresado este miércoles que tendría que haber una charla entre Almendra y Battaglia para recomponer la situación.



En tanto, el jugador sigue entrenándose con la reserva y estuvo presente en las tribunas viendo la victoria 3-1 de sus compañeros ante Arsenal, al tiempo que se conoció un interés por parte de Racing Club para incorporarlo.



Pero Boca se desprendería de Almendra sólo a través de una venta y no lo dará a préstamo. El contrato del mediocampista vence el 30 de junio de 2023.

El VAR y la Copa

Consultado sobre el VAR, que empieza a utilizarse en esta fecha en la Copa de la Liga, Battaglia señaló: "No cambiamos los entrenamientos con el VAR. Ya varios jugaron Copa Libertadores y lo tienen bastante claro. Hubo una charla sobre su implementación y hay situaciones en las que hay que estar atentos, porque puede perjudicarte o favorecerte".

En cuanto al grupo que le tocóa Boca en la Copa Libertadores, con Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready de Bolivia, el entrenador asumió: "El grupo es difícil, pero somos un gran equipo también. El nombre Boca siempre va a estar, debemos forjar nuestro propio camino haciéndonos respetar".

Sobre el momento de su equipo, el DT xeneize sostuvo: "Ganar da tranquilidad, más en un Superclásico (en referencia al triunfo 1-0 sobre River Plate en el Monumental). Sabemos que es un envión diferente y que esperamos aprovechar. Tuvimos una semana para trabajar donde no estuvimos todos por las Eliminatorias, pero ya pensamos en el partido del sábado ante Arsenal".

La idea del técnico para recibir este sábado al conjunto de Sarandí, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, es jugar con un equipo alternativo, en donde de los habituales titulares sólo estarían Agustín Rossi, Marcos Rojo y Sebastián Villa, quien este jueves se reincorporó a los entrenamientos luego de haber dado positivo de Covid-19.

También volvieron a practicar con el grupo los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, junto con el colombiano Frank Fabra y el paraguayo Oscar Romero, quienes vienen de jugar las Eliminatorias Sudamericanas con sus selecciones.





"Pol" entre algodones

El que no se entrenó a la par de sus compañeros en las últimas tres prácticas fue Guillermo "Pol" Fernández, quien trabajó diferenciado por una dolencia muscular. Si no está recuperado para el martes, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022, en su lugar contra Deportivo Cali jugará el colombiano Jorman Campuzano.



El posible once para el fin de semana ante Arsenal sería con Rossi; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Rojo, Agustín Sández; Alan Varela, Esteban Rolón; Villa, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos; Luis Vázquez.

Cabe recordar que Rojo y Villa no podrán jugar este martes contra Deportivo Cali, por estar suspendidos por la Conmebol, por seis y cinco fechas respectivamente. No obstante, para ese partido, Battaglia pondría lo mejor.

El plantel volverá a practicar este viernes desde las 10 en el complejo Pedro Pompilio de Casa Amarilla, y luego quedará concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat.