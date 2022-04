Finalizado el sorteo y conocido el destino de primera fase de la Selección Argentina, Lionel Scaloni dejó sus sensaciones respecto de los rivales en Qatar 2022.

"Lo hablábamos ayer, lo que toque lo íbamos a aceptar. Es un grupo con equipos difíciles, México es un rival que conocemos, difícil. Polonia terminó pasando y ganándole bien a Suecia, y Arabia hizo una clasificación muy buena. Respetamos a todos, creemos que podemos hacer una buena fase de grupos pero el respeto es máximo", expresó el entrenador, presdente durante la ceremonia en Doha.

Sobre el elenco azteca, con el que estaba planeado hacer uno o dos amistosos premundialistas, el DT también se refirió, casi con humor. "El amistoso de México se cayó, a buscar otro. Era el único que había seguro así que ahora a buscar por otro lado. No es una cosa importante lo de los amistosos, nosotros sabemos muy bien cómo queremos jugar, lógicamente que me gustaría prepara el Mundial jugando y, si no es posible contra rivales de esta categoría, buscar otros. Pero lo más importante es cómo estamos nosotros", le contó a TyC Sports.

México

"México es históricamente un rival difícil para nosotros en los Mundiales. Yo lo sufrí en el 2006, como jugador, que nos hicieron un gran partido y ganamos en la prórroga con el gol de Maxi (Rodríguez). Fue un partido complicadísimo, tiene tradición de Mundial".



Polonia y Arabia

"Polonia es una buena selección con buenos jugadores, jugadores conocidos y de primer nivel". Y Arabia hizo una gran clasificación".