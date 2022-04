En uno de los partidos más atractivos en la continuidad de la octava fecha de la Copa de la Liga, River Plate visitará este sábado a Defensa y Justicia en la ciudad bonaerense de Florencio Varela.



Las dos propuestas apuestan al juego asociado y ofensivo. Uno es el vigente campeón del fútbol argentino y el otro, el subcampeón. Los dos tienen la mente puesta en el debut en el plano internacional la próxima semana: River Plate en la Copa Libertadores el martes de visitante frente a Alianza Lima de Perú; Defensa y Justicia en la Sudamericana contra Antofagasta de Chile, también fuera de su casa.

El equipo de Marcelo Gallardo, avasallante en el tramo final del certamen pasado, encara este compromiso con 13 unidades y en zona de clasificación para cuartos de final, pero con el amargo golpe que recibió en la pasada fecha al caer en el Superclásico ante Boca Juniors como local.



Del otro lado, el conjunto de Sebastián Beccacece -con 14 unidades y que viene de lograr el pase a 16avos de final de la Copa Argentina tras golear a Sacachispas- dispone de un gran potencial ofensivo, aunque tiene su talón de Aquiles en la defensa.

Asimismo, Gallardo todavía no le pudo ganar a Beccacece en partidos oficiales y acumula dos derrotas; por caso, en el último duelo de 2021, el Halcón le ganó 3-2 al Millonario en Núñez.



El encuentro entre dos animadores de la Zona A se jugará desde las 19 (TV: TNT Sports), en el estadio Norberto Tomaghello.



Boca quiere seguir de racha

Con el ánimo por las nubes tras haber ganado el Superclásico, Boca Juniors recibirá a Arsenal de Sarandí por la Zona B, en otro de los cinco partidos de la jornada sabatina de la Copa de la Liga.

El Xeneize suma 14 puntos, los mismos que Estudiantes de La Plata, aunque su andar se realzó con la victoria 1-0 sobre River Plate en el Monumental.



De todas maneras, Boca Juniors no utilizará todo su poderío ante los de Sarandí, debido a que el martes también visitará al Deportivo Cali de Colombia en el partido de la fecha inicial del Grupo F de la Copa Libertadores, su gran objetivo en 2022.



En ese sentido, el entrenador Sebastián Battaglia les dará rodaje a los laterales Marcelo Weigandt -que superó una lesión en el hombro y volverá a jugar después de cinco meses- y Agustín Sandez; al mediocampista Alan Varela; y a otros habituales suplentes como Eduardo Salvio, Nicolás Figal y Esteban Rolón.



Por su lado, Arsenal tiene apenas 7 puntos, ganó un solo partido en el campeonato y lleva una racha de tres empates en fila y una derrota, por lo que para el equipo de Sarandí sería importante aprovechar este Boca alternativo para llevarse un buen resultado.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30 (TV: Fox Sports Premium) y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, quien este viernes fue designado en reemplazo del lesionado Silvio Trucco.



Luego del partido, los hinchas podrán permanecer en La Bombonera para celebrar pasada la medianoche el cumpleaños del club fundado el 3 de abril de 1905.



Habrá emoción en el Cilindro

En una jornada en la cual se vivirá un emotivo clima en el Cilindro ante el reciente fallecimiento del inolvidable Juan Carlos "Chango" Cárdenas, Racing Club -puntero e invicto de la Zona A- recibirá a Sarmiento de Junín, con la presencia del ídolo "académico" Lisandro López.

Con el liderazgo en soledad, Racing Club viene "dulce": tiene tres victorias consecutivas -la última en el clásico ante Independiente- y el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina, tras vencer a Gimnasia y Tiro de Salta.



El equipo de Fernando Gago fue ganando identidad y hasta la mantuvo jugando con suplentes frente a los salteños, con efectividad en ofensiva y un mediocampo dinámico.



El colombiano Edwin Cardona no se repuso del todo de su desgarro y no está para jugar, pero ya podrían hacerlo Matías Rojas, Eugenio Mena y Javier Correa, que vienen de sendas lesiones, tomando en cuenta que la semana próxima el equipo debuta en la Copa Sudamericana ante River Plate de Uruguay.



Del otro lado, el objetivo del DT Israel Damonte para Sarmiento es mantener la categoría y en sus filas tendrá a "Licha" López, un símbolo de la Academia -jugó 239 cotejos y sumó 79 tantos- que debido a causas personales decidió continuar su carrera en Junín.



La emoción no se limitará al cálido recibimiento de López, ya que seguramente también será homenajeado el "Chango" Cárdenas, que murió el miércoles pasado y fue autor del gol más importante de la historia del club, que le dio el primer título mundial al fútbol argentino,



El compromiso se desarrollará desde las 14 (TV: TNT Sports) en el estadio Presidente Perón de Avellaneda.



Otro puntero visita Mendoza

Godoy Cruz irá en busca de su recuperación en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza cuando reciba desde las 16.30 (TV: Fox Sports Premium) a Estudiantes de La Plata, puntero de la Zona B, por la octava fecha de la Copa de la Liga.

El Tomba viene de perder 2-1 ante Talleres en Córdoba y necesita un triunfo para intentar sumarse al pelotón de los de arriba.



Estudiantes de La Plata -líder de la Zona B con 14 unidades, al igual que Boca Juniors- viene de empatar 1-1 de visitante en el clásico ante Gimnasia, mientras que por la Copa Argentina eliminó la semana pasada a Puerto Nuevo de Campana, equipo de la Primera C.



Con este compromiso en tierras mendocinas, el conjunto de Ricardo Zielinski iniciará otra maratón futbolística, ya que jugará seis partidos de la Copa de la Liga y tres de la Copa Libertadores en 31 días.

Dos que necesitan ganar

Vélez Sarsfield, de mala campaña, recibirá a partir de las 16.30 (TV: TNT Sports) a Lanús, que tampoco atraviesa un buen momento, por la octava fecha de la Copa de la Liga.

Ultimos con siete puntos, Vélez Sarsfield y Lanús cumplen campañas casi idénticas, con apenas una victoria cada uno. Lo diferente es que en el Fortín no le tuvieron paciencia al DT Mauricio Pellegrino y le pidieron que renunciara al cargo, de modo que el equipo será dirigido en forma interina por Julio Vacccari.

En el Granate, a pesar de la dolorosa derrota en el clásico con Banfield, Jorge Almirón goza de más espalda debido a que fue campeón como DT del club y además lo llevó hasta los tramos finales de la Copa Libertadores en 2017.