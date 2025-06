El futuro Xeneize aparece en el horizonte con un sinfín de desafíos. En los papeles y con un contexto claramente desfavorable, el paso de Boca por el Mundial de Clubes podía anticiparse como negativo. Sin embargo, la secuencia de resultados se dio de manera de una manera inesperada y frustrante. Pero ahora, el equipo de Miguel Ángel Russo busca levantar una de las peores crisis futbolísticas de los últimos años.

Lo que dejó el Mundial de Clubes

Boca empezó ganando. Y lo hizo con una buena ventaja y con buen futbol, pero Benfica lo empató en el segundo tiempo. Contra Bayern Munich, los dirigidos por Russo perdieron por la mínima diferencia y se aferraron a conjeturas matemáticas para una posible clasificación.

El golpe inesperado llegó al final, con una igualdad contra un equipo semiprofesional, con el gol de un docente que no vive de jugar al fútbol, con la sensación de haber terminado la fase de grupos de una manera que no coincidió con lo mostrado en el primer tiempo del primer partido.



Boca no logra continuidad. No la logra en el juego ni en los jugadores. Por lesiones o por sanciones. Pero pasa el tiempo y Boca sigue sin reencontrarse con su naturaleza y su mística.



Ahora el objetivo príncipal es la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Este año ya no tiene competencias internacionales, después de aquella serie contra Alianza Lima que perdió por penales en la Bombonera.



Conseguir un título es también mas que necesario, sí, "porque es Boca". Ahí el frente se abre con el Torneo Clausura, que comienza a mediados de julio, y con la Copa Argentina, donde el Xeneize enfrentará a Atlético Tucumán.



Los jugadores

Marcos Rojo ha sido el capitán de Boca durante varios campeonatos. Levantó copas y se mediatizó con una familia bien bostera, que lo acompañaba en cada título conseguido. Pero, con el paso de los semestres, la relación con el público se desgastó. Expulsiones en momentos inadecuados, una serie de lesiones y bajos rendimientos lo hicieron salir del once titular. Sin embargo, el vínculo también se desgastó con la dirigencia.



Discusiones, planteos sobre los premios, salidas nocturnas y ausencias fueron las noticias que acompañaron a Rojo en los últimos meses. Su etapa en Boca está cerrada.



Por otro lado, están los jugadores que tuvieron arribos que prometían experiencia y calidad, como Ander Herrera. El "Vasco" acumula pocos minutos y distintas lesiones. También suma una tarjeta roja en su corto paso por el Mundial.

Desde su llegada a Boca, Edinson Cavani no logró ningún título. Tampoco logró continuidad por una serie de lesiones, no pudo mantener un ritmo goleador y perdió goles clave en diferentes instancias. "El partido (contra Auckland) no fue tan decepcionante", declaró el uruguayo que ya no tiene banca por parte de la hinchada. Es el mejor pago del plantel y tiene contrato hasta diciembre de 2026. "Me voy a retirar en Boca", había dicho en 2024.



Hoy, Miguel Merentiel parece ser el futbolista que el hincha de Boca todavía quiere y respeta. Goleador y capitán. Un posible regreso de Leandro Paredes le podría brindar un equilibrio a un grupo que no termina de consolidar a un líder.



El contrato de Miguel Ángel Russo es, también, hasta diciembre de 2026. Mientras que a Juan Román Riquelme le queda hasta diciembre de 2027 para levantar números y enfrentar las próximas elecciones con otra realidad.



Boca y su gente

El hincha de Boca está loco, cuenta el mito popular. Y eso lo demuestra en cada partido, en cada viaje, haciendo su propia procesión, jugando su propio partido. Su gente y la Bombonera, además de la historia del club, hoy son la base de un paradigma que necesita reinventarse.

Un reseteo de fábrica de la mano de un técnico y de un presidente que conocen "el mundo Boca", y que ahora enfrentan uno de los desafios mas complejos de su historia con el club: recuperar la identidad.