Con más cambios tácticos que de nombres, Leandro Somoza debuta mañana como técnico de Central con un equipo que cambiará su propuesta de juego. Por eso ingresará en el mediocampo Marcelo Benítez, mientras que en la defensa recuperará la titularidad Cristian Baez. El técnico canaya respeta la continuidad de Emiliano Vecchio a pesar de su bajo momento y se la juega con Marco Ruben como único delantero para visitar a Tigre en Victoria el domingo a las 21.30.

No hubo confirmación de equipo por parte de Somoza. Pero la alineación que probó el miércoles y el viernes fue la misma y mostró cambios, como adelantara este diario en su edición del miércoles. Facundo Almada pierde lugar en la consideración del entrenador. No será titular mañana y en su lugar se moverá junto con Juan Cruz Komar el paraguayo Baez. La salida de Almada lo deja con pocas chances de recuperar la titularidad si Baez no desaprovecha la oportunidad. Es la primera decisión que tomó Somoza a una semana de asumir en Arroyo Seco.

Sin Gamba, ausente por recuperarse de una intervención quirúrgica por una apendicitis, el elegido es Benítez, un volante de mucho despliegue físico pero que no tiene las características ofensivas de Gamba en el área rival. Esta variante supone más una evaluación táctica para dejar a Ruben como único referencia de ataque. Para Ruben cambiará mucho el juego del equipo en momentos donde atraviesa un gran momento personal. De esta manera la alineación canaya será con Servio; Martínez, Komar, Baez, Blanco; Ojeda; Montoya, Vecchio, Benítez e Infantino; Ruben.

Esta mañana en Arroyo Seco el equipo hará un último ensayo táctico previo al viaje a Buenos Aires para quedar a la espera del juego de mañana. No habrá modificaciones en el once titular pero sí habrá novedades en el armado del banco de suplentes, con presencia quizá de algunos de los juveniles que Somoza integró a los entrenamientos del plantel superior.

En cuanto a Gamba, más allá de la recuperación física que atraviesa, es probable que no juegue más con camiseta de Central. El delantero se queda sin contrato en el club en junio y las negociaciones para su renovación están estancadas con los dirigentes por dos motivos: el delantero, de 34 años, quiere extender vínculo por dos temporadas más y además exige una suba económica. En Central, en cambio, las autoridades no están de acuerdo en ninguno de sus reclamos. La oferta que le hizo el club a Gamba es por un año y con números similares al contrato que tiene vigente. Y como Somoza pretende instalar un esquema de juego con un solo delantero, es dificil que el exdelantero de Unión pueda volver a jugar con la auriazul en la presente Copa de la Liga.