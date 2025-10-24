El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a protagonizar un cruce político con la senadora demócrata Elizabeth Warren. A través de su cuenta de X, Bessent la calificó como una “peronista estadounidense” y la criticó por cuestionar el multimillonario auxilio financiero que su país otorgó a la Argentina en medio del cierre parcial del gobierno federal.

"Es una peronista estadounidense. Y lo único que disfruta más que malgastar sus impuestos es el tiempo de nuestra nación. Senadora, baje del balcón, deje de enfurecerse contra uno de nuestros grandes aliados latinoamericanos y vote por la reapertura del gobierno”, escribió Bessent.

La disputa detrás del auxilio financiero

Warren, una de las voces más críticas del partido demócrata, pidió explicaciones sobre el uso del Exchange Stabilization Fund, cuestionando la prioridad de destinar miles de millones a un país extranjero mientras cientos de miles de empleados federales permanecen sin salario debido al shutdown.

Bessent justificó la ayuda señalando que se trataba de “acciones cruciales” para garantizar la estabilidad financiera global y proteger los fondos de los contribuyentes estadounidenses.

Pero lejos de suavizar la disputa, reforzó la narrativa de que respaldar a Argentina es un movimiento estratégico de peso político, algo así como una versión local del “Make Argentina Great Again”, el lema trumpista que se transformó en una herramienta de influencia regional.

