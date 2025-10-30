La reforma laboral es uno de los objetivos prioritarios para el gobierno de Javier Milei. Lo reconfirmó luego de reunirse con 20 gobernadores. De todas formas el jefe de gabinete, Guillermo Francos, salió a decir que se está "petardeando" la reforma laboral y calificó como “una locura” las versiones que indican que el oficialismo pretende extender la jornada laboral a 12 horas.

“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero. Eso de 12 o 13 horas de jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso”, dijo Francos durante una entrevista radial.

En esa línea, indicó que "no hay que petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador, en absoluto, se hace para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”. Es más, dijo que la reforma busca “generar más competitividad al sector empresario sin quitar derechos y tratar de hacer más fácil la relación laboral”. A modo de ejemplo, criticó la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, que establece una prórroga automática de las condiciones laborales de un convenio vencido hasta que se negocie y firme uno nuevo. “Hay algunos convenios que tienen 50 años y claramente la relación del trabajo cambió totalmente”, explicó.