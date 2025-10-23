El Tesoro de Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado cambiario este jueves y consiguió una baja del dólar mayorista, que esta vez se acompañó de caídas en los dólares financieros. Las acciones y los bonos se recuperaron luego de fuertes desplomes en los últimos días días. El titular del JP Morgan, de gira por Argentina, este viernes se reunirá con Milei y Caputo.

Durante la jornada, el dólar mayorista cerró a 1479 pesos, unos 10 pesos por debajo del miércoles y a solo 13 pesos del techo de la banda cambiaria. El movimiento no fue consecuencia de señales de estabilidad, sino de operaciones que en la City porteña atribuyeron nuevamente al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Según estimaciones privadas, el funcionario habría vendido entre 400 y 500 millones de dólares para contener la presión sobre la divisa. El Gobierno celebró el freno momentáneo al dólar, pero no logró despejar la incertidumbre de fondo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en declaraciones públicas que “el lunes no pasa nada”, descartando de plano una devaluación poselectoral. Sin embargo, la intervención de Estados Unidos volvió a poner en evidencia la fragilidad del esquema cambiario y la incapacidad del Banco Central para sostener la banda sin recurrir a apoyo externo.

En paralelo, las miradas del establishment financiero siguen puestas en una visita que ya genera ruido. Este viernes Jamie Dimon, CEO global del JP Morgan, el banco más poderoso de Wall Street, seguirá de reuniones con fuerte tinte político. El empresario mantendrá reuniones privadas con el presidente Javier Milei y con el ministro Luis Caputo. El llegada de Dimon es parte del evento anual del banco en el país y si bien el encuentro con el presidente y el ministro tendrá carácter reservado, se descuenta que se hablará del futuro del programa económico y del financiamiento externo.

La llegada de Dimon se da en un contexto en el que el gobierno argentino busca desesperadamente anclar expectativas post electorales y asegurar fondeo para cumplir con los vencimientos de deuda con privados, que suman 4000 millones de dólares en enero y 4500 millones en junio. En el mercado circula la posibilidad de un préstamo impulsado por grandes bancos internacionales —entre ellos el JP Morgan— para reforzar el swap que la Argentina mantiene con el Tesoro de Estados Unidos.

El gigante de Wall Street ya viene moviendo fichas en el país. En uno de sus últimos informes, el banco fue explícito: la Argentina necesita reforzar consenso político y recalibrar su esquema cambiario para evitar una nueva crisis antes de 2027. En otras palabras, el respaldo del Tesoro de Estados Unidos no será eterno y la economía local sigue dependiendo de señales claras que el gobierno aún no dio.

Volviendo al detalle cambiario, el dólar blue también retrocedió y terminó a 1525 pesos, mientras que los dólares financieros recortaron parte de la escalada reciente: el contado con liquidación (CCL) cayó 3,3 por ciento a 1558,88 pesos y el MEP bajó en la misma proporción a 1539,84.

El telón de fondo sigue siendo el mismo, es decir la cobertura y expectativas de devaluación luego de las elecciones. A pesar del discurso oficial, empresas e inversores continuaron dolarizando carteras durante todo octubre, mientras el Banco Central superó el equivalente a 7000 millones de dólares vendidos en contratos de futuros para intentar contener las expectativas y presiones con el tipo de cambio. Los mercados calculan un dólar mayorista de 1570 en diciembre y nadie descarta un ajuste de las bandas cambiarias después de los comicios.

En tanto, la jornada dejó un dato que muestra el nivel de especulación a días de las elecciones. Tras semanas de derrumbe, las acciones y bonos argentinos rebotaron con fuerza. El índice S&P Merval subió 1,8 por ciento en pesos y 5,9 en dólares. Los ADRs en Wall Street treparon hasta 13 por ciento, liderados por Grupo Supervielle, YPF y Central Puerto. La recuperación es vista en la City como “una apuesta de muy corto plazo”, un clásico posicionamiento previo a una elección clave. “Es pura especulación. Nadie está comprando Argentina por convicción”, admitió un operador.

Los bonos soberanos también reaccionaron. El riesgo país bajó a 1123 puntos después de jornadas en rojo. Pero analistas recordaron que el repunte apenas compensa parte de las fuertes pérdidas recientes. “Los bonos siguen en valores deprimidos. Lo de hoy es un rebote técnico”, señalaron desde las agencias de bolsa.