El j uicio por el asesinato del exrugbier argentino Federico Martín Aramburu ya tiene fecha de inicio. Según informaron fuentes del caso, el proceso se desarrollará ante el Tribunal Penal de París entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026. Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2022, en el local gastronómico Le Mabillon de la capital francesa.

El proceso tendrá como principales acusados a Loïk le Priol, exmilitante de la organización estudiantil de extrema derecha Groupe Union Défense y exmiembro del comando de operaciones especiales de la marina francesa, que será juzgado por asesinato, y a Romain Bouvier, quien será juzgado por tentativa de asesinato.

El caso también tiene otros dos sospechosos: la pareja de le Priol, Lyson R., acusada de haber llevado en auto a los atacantes hasta la víctima y quien deberá responder por complicidad de tentativa de asesinato, y Anthony R., quien será juzgado por albergar a un fugitivo y sustraer un objeto para entorpecer la investigación.

Cómo fue el asesinato de Aramburu

El crimen de Aramburu tuvo lugar el 19 de marzo de 2022. Ese día, el exjugador de Los Pumas se reunió con uno de sus amigos, Shaun Hegarty, otro rugbier, en un bar del bulevar Saint-Germain en París, donde se produjo una discusión con Loïk Le Priol y Romain Bouvier.

Los exrugbiers iniciaron una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua y se invitaron a pelear sobre el boulevard Saint-Germain. Varios hombres se sumaron al altercado, consignó el diario Le Monde en aquel momento. Los golpes terminaron cuando uno de ellos exhibió una pistola automática, reconstruyó el diario Le Parisien.



Minutos después, Aramburu y Hegarty caminaban por el turístico boulevard Saint-Michel cuando se les acercó un vehículo marca Jeep, del que se detonaron al menos cuatro disparos. El argentino recibió entre dos y tres impactos de bala y murió antes que los rescatistas llegaron al lugar para socorrerlo.

Aramburu, oriundo de La Plata, inició su carrera en el Club Atlético San Isidro (CASI) y jugó 22 partidos internacionales con Los Pumas, con los que fue protagonista del histórico tercer puesto en el Mundial Francia 2007. Jugó en el rugby francés y se radicó en ese país.



