En la primavera de 1963, un joven Bob Dylan de 21 años viajaba en tren leyendo una copia de Broadside, la publicación mimeografiada de izquierda conocida por fomentar a varios músicos folk importantes. A menudo, la revista incluía artículos fotocopiados de otros periódicos, por lo que, junto a la cobertura de una de las primeras canciones de Dylan, “Train-a-Travelin’”, había un informe tomado del Baltimore Afro-American, firmado por Roy H. Wood y con el titular “Rico bruto asesina a madre negra de 10 hijos.”
El historiador habla de la "Bootleg Series 18"
Sean Wilentz: "Dylan hizo una canción de protesta anti-protesta"
El asesinato de una mujer negra a manos de un blanco disparó “The Lonesome Death of Hattie Carroll”, una de las primeras canciones de alto compromiso del músico. La caja "Through the Open Window" echa luz sobre los primerísimos años de Robert Allen Zimmerman.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.