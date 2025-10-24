Catorce personas heridas conformaron el saldo final del choque entre dos trenes de la Línea Urquiza que pudo haber terminado en tragedia. Según la concesionaria Metrovías --en el marco de las políticas de abandono ferroviario acaba de recibir una nueva prórroga por parte del Gobierno para operar la línea-- se trató sólo de un "rozamiento" entre las formaciones pese a que una de ellas se incrustó de costado contra un vagón de la otra, que terminó con los laterales, las ventanas y hasta un grupo de asientos destruidos. Aunque la empresa todavía no dio información oficial sobre las causas del hecho, los investigadores sospechan que pudo haber ocurrido por un leve descarrilamiento en una de las vías.

Recién por la tarde del viernes se restableció el servicio completo del Urquiza, que durante toda la mañana circuló con trayecto reducido entre Federico Lacroze y Campo de Mayo, la estación previa a General Lemos donde el jueves alrededor de las 20 horas se produjo el choque. Las formaciones se cruzaron cuando una de ellas salía de la estación y la otra ingresaba, provocando lo que Metrovías calificó oficialmente como un "rozamiento" por "causas que aun se encuentran bajo investigación", según el comunicado emitido en la noche del jueves.

Este viernes Página/12 volvió a preguntar por las razones del incidente a fuentes de la compañía --la misma que, bajo la firma Emova, maneja el subte porteño-- y repitieron que "todavía está personal en el lugar investigando". Según pudo averiguar este diario a partir de fuentes policiales que estuvieron en el lugar del hecho, las hipótesis son dos: un leve descarrilamiento que impulsó a una de las formaciones hacia la otra, o una falla en el sistema de manejo de los cambios de vía. También confirmaron que todos los heridos fueron dados de alta en la misma noche del jueves, luego de ser atendidas por traumatismos.

El choque de los trenes de Metrovías se produjo sólo un mes después de que el Gobierno nacional, en medio del proceso de desfinanciamiento de los ferrocarriles, extendiera la concesión del Urquiza para la empresa que controla la línea desde 1994. La prórroga es por dos meses más, plazo en el que la firma debería presentar una propuesta contractual para seguir con el servicio. El tren opera todavía con coches Toshiba-Mitsubishi que comenzaron a llegar al país en el año 1973.