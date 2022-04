“Cuando le iban a contar a la directora que alguien les pegó, los maltrató o los tocó, ella los encerraba en la pieza dos o tres días sin comer de castigo”, contó a este diario el senador correntino José Ruiz Aragón. El calvario que vivieron los niños del Hogar Rincón de Luz se develó luego de que se encontrara sin vida a C, un adolescente de 14 años que vivía en el establecimiento. La ciudad, conmocionada, saldrá a marchar el próximo 8 de abril en Virasoro y en Corrientes Capital para pedir explicaciones a la justicia, que parece que llegó tarde, y al gobierno provincial de Gustavo Valdés, que debería haber actuado de oficio ante las denuncias que involucraron a menores de edad a lo largo de los años. Mientras, en la Cámara de Senadores se pidió que el ministro de Desarrollo diera explicaciones y este dio un faltazo que genera broncas y desconcierto tanto del oficialismo como de la oposición.

El 21 de febrero C fue hallado muerto por su hermano de 12 años en su habitación en la que estaba aislado en “penitencia”. Su madrina del corazón, Patricia Ramos, luego de llamar insistentemente al hogar y no obtener respuestas, hizo un posteo en redes sociales con la cara de C preguntando si alguien tenía algún dato. Esto generó una enorme repercusión, tanto en familiares cuanto en chicos del Hogar Rincón de Luz, que dieron testimonio de situaciones de tortura y abuso.

“Lo que sospechan los vecinos es que estaba siendo sometido a situaciones de abuso sexual y que cayó en un fondo depresivo. Sumado a que estaba amenazado porque si contaba la verdad iba a pasar algo con él, por lo que terminó sacándose la vida”, cuenta el senador.

En 2016 y 2017 hubo advertencias administrativas por situaciones de falta de alimentos y suministros, pero no prosperaron en la justicia. En abril de 2021, una cuidadora renunció al hogar e hizo una denuncia contra Sonia Prystupczuk, la directora de la institución, por haber presenciado actos de corrupción de menores, abuso y tortura a los niños y niñas.

El 29 de febrero de este año fue condenado un ex trabajador del hogar por perpetrar 5 abusos, uno de ellos con acceso carnal según una denuncia realizada en 2016 y al momento del juicio había presentado como testigo a su favor a la directora del hogar.

De abril de 2021 a marzo de este año “muchos de los familiares de los chicos que están viviendo en el hogar, recordemos que es gente que no tiene recursos, por eso están judicializados, contaron que los niños denunciaban que sufrían maltratos por parte de los cuidadores y cuando le advierten a la directora, ella amenazaba a los niños, y les decía que dejen de decir pelotudeces”, asegura el senador Aragón.

La jueza Benítez citó a testimonial a los niños y jóvenes residentes en el Hogar Rincón de Luz, de mujeres, y María de Nazaret, de varones. Dos de los chicos que fueron citados son mayores de edad y dieron a conocer su historia por las redes sociales después del posteo de C “Ellos cuentan 'a mí me pasó que me tocó este', 'a mí el otro' y todos coinciden en que la directora estaba enterada”, dice Aragón.

“Se investiga si no había una red de trata y que los chicos hayan sido sometidos a esa clase de abusos. Como hay frecuencia en las declaraciones de que a todos les pasaba lo mismo se estima que había una red y la directora era parte. No hay que olvidarse que Virasoro es un lugar de mucho tránsito internacional por el ingreso de Santo Tomé de camiones brasileños”, dice Aragón.

Aragón asegura que detrás de las denuncias está la política interfiriendo para que “no se sepa lo que pasó” y dice: “Cuando los chicos salen de la cámara Gesell o en medios locales con la cara tapada los familiares reciben llamados para que dejen de denunciar. Dicen que la que llama es la secretaria del actual defensora de menores de la localidad, que también es la esposa de un ex concejal radical”.

Actualmente, Sonia Prystupczuk, ex directora de ambos hogares, fue denunciada por homicidio culposo por la muerte de C que la Justicia caratuló como "muerte dudosa". Además está imputada en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y tendrá que presentarse en la fiscalía para declarar en otras dos denuncias por presunta corrupción de menores y homicidio culposo.

La Justicia también ordenó una restricción de acercamiento por la cual Prystupczuk no puede aproximarse o tener contacto con las niñas y los niños de los hogares.

Todo se da en el contexto de que hace un año y medio niños del Hogar Domingo Savio de Corrientes Capital también denunciaron maltratos por parte de los cuidadores. Los vecinos escuchaban lo que les hacían y salieron de testigos.

El senador Aragón se va a presentar como querellante de la causa y está impulsando que el caso tenga más visibilidad por fuera de la localidad de Virasoro porque afirma que “los medios provinciales esconden todo porque están siendo financiados por la pauta oficial”.

El parlamento solicitó que el Ministro de Desarrollo, Adan Gaya, se presente en el Senado para dar información sobre el estado y manejo de los hogares de la provincia. “Los radicales oficialistas nos dicen que sí, que el 30 de marzo se va a presentar. Incluso en los medios de comunicación dijo que iba a asistir. En el medio hubo una directiva del gobernador (Gustavo Valdés) de que no vaya al recinto de la legislatura a dar información”, remarca Aragón.

“Aca hay responsabilidades políticas porque hubo advertencias administrativas, un celador condenado, una directora que fue acusada varias veces por maltrato e incluso salió de testigo a favor del condenado por abuso sexual. Hay una situación de maltrato, abuso y vejaciones a los niños, que se venia repitiendo y termina con el suicidio de C, este chiquito de 14 años”, concluye con bronca el senador.

Informe: Mercedes Chamli