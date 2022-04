La Ley Penitenciaria establece que “La ejecución de las penas privativas de libertad tiene por objeto la readaptación social del condenado” y prohíbe las torturas o maltratos así como actos vejatorios o humillantes para los condenados. Sin embargo, el testimonio y denuncia que realizó Susana ante los miembros del Comité Nacional Contra la Tortura, durante su visita a Catamarca puso en evidencia que en el Servicio Penitenciario de Catamarca, los derechos de los reos están siendo vulnerados.

En diálogo con Catamarca/12 y luego de pedir que se resguarde su identidad para evitar represalias en el interior de de la cárcel hacia los reos, Susana (nombre ficticio) relató un sinnúmero de situaciones que vive su ex pareja en el lugar desde que fue condenado en 2016.

La mujer explicó que el miércoles, cuando vinieron los responsables del ente nacional creado en 2013 para implementar en todo el país Sistema Nacional de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tuvo la oportunidad de reunirse con ellos y pedirles su intervención. Si bien, estaba previsto que el Comité visite el Servicio Penitenciario, esto no sucedió y quedó como pendiente.

La realidad que estaría viviendo su ex pareja condenada en la cárcel provincial, es algo que a ella la desborda. Contó que en 2016 ingresó con prisión preventiva y fue condenado en 2018. Más allá de que ella asegura que uno de los dos delitos por los cuales fue condenada su pareja no lo cometió y la pena que le correspondería sería menor, quiso detallar lo que consideró como “torturas diarias” dentro del Servicio.

“Estando dentro y por la mala calidad de la comida se enfermó de la vesícula, como no fue atendido a tiempo y pese a que lo operaron lo que tenía se le convirtió en pancreatitis crónica. Esto fue el 5 de octubre de 2018. Cuando lo llevaron al hospital ya estaba muy delicado. Estuvo como seis meses internado y tuvo 6 operaciones”, contó.

Para sobrellevar su enfermedad, la dieta debe ser específica y además debe tomar remedios y suplementos alimentarios. Sin embargo, Susana cuenta que “él está en el pabellón sanitario donde les dan lo mismo a todos, zapallo y zanahoria de vez en cuando pollo que tiene olor feo y por eso no lo comen. Los remedios no se los dan a todos. Incluso a los diabéticos que necesitan insulina se la hacen faltar. Nos dicen que los suplementos o las dietas o los remedios se los tenemos que llevar nosotros todos los días pero hay gente que es del interior y otros como yo que no podemos”, dijo.

Es por esta razón que su pareja hoy pesa 40 kilos y está desnutrido. “Entró pesando 75 kilos. No sabemos si va a salir porque cada día está peor y nadie me escucha. Yo logré hacer una denuncia una vez que le pegaron, y al menos a él lo dejaron tranquilo. El Director de Derechos Humanos va y no pasa nada, denuncié en todos lados y sigue igual. Ahí dentro es otro mundo”, manifestó.

Según Susana “son muchos los que se mueren en el pabellón sanitario”, pero “nadie se entera, y es por el maltratato, porque les pegan, porque no les dan los remedios. Sólo tienen enfermería, el médico hace un año que no lo ve a él cuando debería tener un control cada 15 días. Pero qué podes decir o hacer, ellos dicen otra cosa y aunque él está en pésimas condiciones parece que no importa”, detalló.

El maltrato de los agentes penitenciarios hacia los reos sería constante. “Les pegan, los despiertan echándoles agua. Cuando hacen registros les tiran todo lo que tienen y lo rompen”, dijo.

En cuanto a las condiciones en las que viven, señaló que en el invierno sólo se pueden estar más calientes aquellos a quienes se les permite tener estufas o pueden comprarlas. Además confirmó que el Servicio se sigue alimentando con gas en tubos. “El agua caliente la tienen cuando los penitenciarios quieren. El frió en ese lugar es fatal y más para los que están enfermos”, señaló Susana.

En 2012, la Cárcel, que está ubicada en la localidad de Miraflores, hizo un recambio de tuberías luego de una enorme deuda con la empresa que les proveía gas a granel, desde entonces compra gas envasado que coloca en cada pabellón.

Susana, continuó con su relato y explicó que “no hacen ninguna actividad. Sólo tienen una pelota. Pasan frío, hambre y golpes”.

En cuanto a los reclamos de otros familiares, dijo que la “mayoría tiene miedo. Imagínese, ni siquiera nos quieren dar acceso a la historia clínica en el Hospital San Juan Bautista, creemos que ellos tapan muchas cosas”.

La mujer, no se resigna y asegura que hace una año hizo una denuncia en Derechos Humanos de la Nación, pero que cuando vinieron “hicieron pasar otra persona por mi pareja. La gente se está muriendo. Entiendo que estén condenados, pero los presos también tienen derechos. Son personas”,dijo.

La ley

Los primeros artículos de la Ley Penitencia Nacional son fundamentales y marcan el objetivo. “El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las necesidades peculiares de cada caso, los medios de prevención y de tratamiento curativo, educativo, asistencial y de cualquier otro carácter de que pueda disponerse, de conformidad con los progresos científicos que se realicen en la materia”, agrega el primer artículo.

El artículo 3 aclara: “La ejecución de las penas estará exenta de torturas o maltratos, así como de actos o procedimientos vejatorios o humillantes para la persona del condenado. El personal penitenciario que ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de las disciplinarias que correspondan”.

Susana pidió a le gente del Comité Nacional que interceda para que le den prisión domiciliara a su pareja. “Está sólo huesitos, no sabemos cuánto va a aguantar. Tienen que darle un alimento que se llama Kabiven para que supere la desnutrición y no se lo dan”, concluyó.