Leandro Somoza llegó hace una semana pero Central está peor que antes de su arribo. Un equipo sin respuestas anímicas y menos aún futbolísticas quedó el fin de semana con mínimas de chances de animar los cuartos del Final de Copa de la Liga. Para recibir el viernes a Colón el entrenador enfrenta una decisión relevante: sacar del equipo a jugadores que no están en condiciones físicas de jugar o bien refrendar la decisión de insistir con lo hecho ante Tigre. Cristian Baez, Damián Martínez, Walter Montoya y Emiliano Vecchio son los nombres que por presente corren el riesgo de perder la titularidad.

Somoza no le cambió nada a Central, ni siquiera sus respuestas anímicas. Más grave aún, el equipo lució resignado toda la noche en Victoria y hubo aplazos para todos, sin excepción. El equipo sufre de la presencia de jugadores que no están en óptima forma física, como el caso de Vecchio, o en forma futbolística, como el caso de Montoya. Si Somoza cree que la salida a la crisis son con los mismos nombres, algo que evaluará en la práctica de hoy, es improbable que pueda soportar mucho tiempo el mal momento. La derrota del domingo sacó al equipo de toda ambición en Copa de la Liga y los objetivos apuntan, en pleno, a Copa Argentina, certamen en el cual el club pidió jugar su debut en 32avos de final en el mes de mayo.

La presencia de Vecchio para el partido del viernes en el Gigante con Colón a las 21.30 es la mayor decisión que tiene por delante Somoza. Porque se trata de un jugador con perfil alto y que de salir seguramente causará consecuencia en la convivencia del grupo. Sin el diez, Somoza apostará por sumar un delantero, con Milton Caraglio en la consideración por sobre cualquier otro juvenil, debido a la crítica situación que atraviesa el equipo. Luca Martínez Dupuy no estará disponible por un largo tiempo dado que ayer el delantero, en la práctica matutina, sufrió un esguince de rodilla y en un primer diagnóstico se presume que sufrió lesión en los ligamentos. El joven delantero se pierde así la oportunidad de hacerse un lugar entre los titulares, al menos por el resto de la presente temporada. Tiene contrato con el club hasta diciembre y en caso de no renovar lo más probable que no vuelva a jugar con la auriazul. Entre el representante y los dirigentes se agotaron todas las conversaciones y no hubo acuerdo.

En defensa, por su parte, es probable la vuelta de Facundo Almada por la torpe acción de Baez el domingo ante Tigre al tocar la pelota con la mano en el penal que abrió el marcador para el equipo de Victoria. La salida de Martínez, a su vez, no aparece más allá que su permanencia está en duda. “Somoza no piensa en muchos cambios, pero sí la continuidad de algunos jugadores está en duda”, confió un colaborador al cuerpo técnico auriazul.

La agenda canaya en Copa de la Liga se completa con el partido que jugará con Aldosivi en Mar del Plata el viernes 15 a las 19 y ante Lanús, también en condición de visitante, el miércoles 20 a las 16, de acuerdo a lo confirmado ayer por Liga Profesional para las próximas fechas.