Otra situación tensa se vivió ayer en la puerta de la Inversora RT S.A de Catamarca, cuyo responsable es Edgardo Bulacios. Más de 50 inversionistas cortaron calle Rivadavia al 500, donde está ubicada la financiera y pidieron que les devuelvan su dinero. Algunos patearon las puertas de la financiera. Las respuestas que dan a quienes lograron ingresar al local son diferentes y poco claras.

En diálogo con Catamarca/12 el abogado Luis Muñoz y Pérez, quien representa a 25 inversionistas, tanto de RT como de Adhemar Capital S.A (de Edgar Bacchiani) señaló que la única respuesta que obtuvo hasta el momento de parte de los responsables, fue que “les fue mal con las inversiones y la gente sacó la plata”.

En este contexto, aseguró que el modus operandi de RT es el mismo que el de Adhemar. Ambos ofrecieron ganancias exponenciales por la inversión con criptomonedas y cuando comenzaron a dejar de cumplir y la gente empezó a sacar el capital invertido cayeron en cesación de pagos.

“Tengo clientes que están en tratativas de diálogo y me han pedido mi intervención para que les regularicen. Por el momento ninguno radicó denuncia”, contó el letrado.

En tanto, en las puertas de la Inversora, los ahorristas se enardecieron porque no pudieron ingresar todos para recibir respuestas de parte de los dueños. “Yo no cobro desde enero. No dan explicaciones salvo que hubo un descontrol administrativo y que se están organizando para ver cómo reprograman. La semana que viene vamos a convocar a más participantes”, señaló uno de los protestantes.

El hombre, explicó que los damnificados están organizados en grupos de whatsapp y que llegaron al límite de 256 participantes, por lo que intentarán hacer un grupo con todos en otra red social para ser más.

Las respuestas que les dan son diferentes: A algunos les explicaron que les robaron el dinero, a otros que les fue mal en las inversiones, a otros que fue un problema administrativo. Mientras tanto, el dinero que invirtieron no se lo devuelven.

“Yo mi plata la voy a cobrar de alguna forma. Ahora nos dicen que nos van a hablar por teléfono. Le pido a la gente que venga y no tenga vergüenza, es prácticamente toda Catamarca la que está afectada en este momento”, advirtió otro ahorrista.

Ante la tensión, los insultos y los golpes a patadas en la puerta de la empresa para les abran la puerta, la policía de la provincia debió intervenir para calmar los ánimos.

A finales de marzo, Bulacios pidió “paciencia” y aseguró que con el “tiempo vamos a salir adelante”, tras señalar que podrían abonar en cuotas el capital invertido.

RT Inversiones tiene más de 20 denuncias radicadas en la Justicia Federal de Catamarca en donde se investiga tanto a Bulacios como a Bacchiani por lavado de activos, asociación ilícita y estafas reiteradas.