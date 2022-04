La Justicia británica dictaminó este miércoles que el cantante Ed Sheeran no cometió plagio en su canción "Shape of You", que se convirtió en un éxito global.



El tribunal, a cargo del juez Antony Zacaroly, sostuvo que el artista por "no" copió "ni deliberadamente, ni inconscientemente" parte de la melodía de la canción "Oh Why", de Sami Chokri y Ross O'Donoghue, quienes habían iniciado la demanda alegando que había muchas similitudes entre el tema de Sheeran y el suyo, que era anterior.

El abogado de los demandantes, Andrew Sutcliffe, había dicho que "la similitud" entre ciertos pasajes de las canciones era "sorprendente", y que resultaban "casi idénticos".

Y acusó a Sheeran de "tomar prestadas ideas" y "meterlas en sus canciones", algo que "a veces admite y a veces no, depende de quién seas y de si cree que puede hacerlo impunemente".

La reacción de Ed Sheeran

Sheeran y sus compositores, Steven McCutcheon y John McDaid, siempre negaron la acusación. Por lo que en 2018 le solicitaron a la Alta Corte de Londres que dictaminara que no habían infringido los derechos de autor.

Tras conocer la sentencia de este miércoles, Sheeran se mostró satisfecho con el resultado. "Si bien obviamente estamos contentos con el resultado, siento que reclamos como este son demasiado comunes ahora y se ha convertido en una cultura en la que se presenta un reclamo con la idea de que un acuerdo será más barato que llevarlo a la corte, incluso si no hay base para el reclamo", dijo el cantante en video publicado su cuenta Twitter.

Y consideró que este tipo de accionar "es realmente perjudicial para la industria de la composición de canciones".

Sobre el parecido entre las melodías de ambas canciones, el artista explicó que "hay tantas notas y muy pocos acordes usados ​​en la música pop, que es probable que ocurra una coincidencia".



"Solo quiero decir: no soy una entidad, no soy una corporación, soy un ser humano y un padre y un esposo y un hijo. Las demandas no son una experiencia agradable y espero que este fallo signifique en el futuro se pueden evitar afirmaciones sin fundamento como esta".

A raíz del juicio, los pagos por derechos de autor de "Shape of You" —estimados en unos 26 millones de dólares, según el periódico británico The Telegraph— habían sido suspendidos.



La canción "Shape Of You", de 2017, tiene alrededor de 3.000 millones de escuchas en Spotify y casi 6.000 millones de visualizaciones en Youtube.