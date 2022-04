El Gobierno chileno definió que el próximo domingo 4 de septiembre se realizará el plebiscito, de carácter obligatorio, como último paso en el camino hacia una nueva Constitución. Ese día, los chilenos deberán votar si aprueban o rechazan el texto que dará a conocer la Convención Constitucional a más tardar los primeros días de julio. La fecha elegida para el plebiscito es una fecha por demás simbólica para la sociedad chilena: las elecciones presidenciales se realizaban siempre el 4 de septiembre -de hecho representa el aniversario de la victoria de Salvador Allende en 1970- hasta que la dictadura de Pinochet terminó con esa tradición.

Así lo definió el Servicio Electoral chileno. "Se fija como la fecha para el plebiscito en el que se deberá aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional, para el próximo domingo 4 de septiembre de 2022", indicaron desde el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia.

La redacción de una nueva Constitución, para dejar atrás la instaurada por la dictadura, surgió como resultado de las masivas protestas sociales que comenzaron contra una medida puntual tomada por el gobierno de Sebastián Piñera pero que terminaron transformándose en una expresión más amplia de rechazo hacia las políticas neoliberales.

En noviembre de 2019, luego de dos meses de intensas movilizaciones, el presidente anunció que convocaría a un Congreso Constituyente de amplia participación para comenzar el proceso de reforma de la Carta Magna, una de las demandas instaladas en las protestas.

La particularidad de la redacción de esta nueva Constitución es que los propios ciudadanos eligieron a través de las urnas a los delegados que integran la Convención Constitucional, el órgano encargado de redactar el nuevo texto que contó con paridad de varones y mujeres y representación de los pueblos indígenas.

La Convención Constitucional inició su trabajo el 4 de julio de 2021. Tras concluir los primeros nueve meses que los 154 miembros tenían para entregar el proyecto de texto fundamental, la Directiva de la Asamblea amplió por tres meses más el periodo para concluir su tarea. El plazo termina el 5 de julio.

Una vez entregado el borrador de la Carta Magna, los chilenos tendrán dos meses para analizarlo y luego acudir a las urnas en el plebiscito obligatorio. Están habilitados para votar más de 15 millones de votantes, quienes elegirán entre las opciones "Apruebo" o "Rechazo".

Si se aprueba, la nueva carta fundamental sustituirá a la actual y entrará en vigencia. De ser rechazada se mantendrá la actual Constitución de Pinochet.

Boric pidió "acuerdos más amplios" para que la nueva Constitución sea posible

Los primeros sondeos que se conocieron en Chile sobre el plebiscito fueron calificados como “preocupantes” ya que demostraron una amplia posición hacia el rechazo. Desde su gira presidencial en Argentina, Gabriel Boric llamó a pensar "acuerdos más amplios” y a "modificar lo que haya que modificar" para que la nueva Constitución no fracase.

"Los sondeos de opinión son preocupantes y son un llamado de atención para todos los que confiamos en este proceso y los que creemos que este proceso es necesario", sostuvo Boric antes de ingresar al predio de la exESMA.

El flamante mandatario resaltó que por primera vez en la historia "estamos en un proceso constituyente discutiendo de manera democrática, de manera paritaria con participación de los pueblos indígenas, cuál va a ser nuestra Carta Fundamental". "Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas. La discusión no es solamente comunicacional, no se le puede echar solamente la culpa a lo externo, también hay responsabilidades de quienes creemos en el proceso. Y mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una Constitución que sea un punto de encuentro", aseguró.

En este sentido, Boric pidió que el plebiscito "sea un punto de encuentro entre los chilenos y chilenas". "Y eso implica que hay que darse espacio para reflexionar, pensar para que los acuerdos sean más amplios que lo que han sido hasta ahora para modificar lo que haya que modificar, y yo tengo una profunda confianza en la convención", finalizó.