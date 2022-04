El anuncio que realizó ayer el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, sobre añadir una hora más de clases por día en las escuelas primarias de todo el país, hizo mover a toda la docencia argentina. Salta no fue la excepción, ya que distintos sectores manifestaron cautela e incertidumbre sobre el proyecto que recién se conocerá y se discutirá de manera más en amplia este viernes en la asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE).

Si bien pidieron conocer en profundidad la nueva apuesta de Perczyk, adelantaron que se debe dar una discusión que contemple a toda la comunidad educativa: familias de los estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y de maestranza. La jornada simple en las escuelas primarias va de 8 a 12.15 y de 14 a 18.15.

Mientras tanto, el Ministerio de Educación de la provincia, que dirige Matías Cánepa, declaró que Salta aún no definió la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias, porque también esperan las resoluciones que se darán en el Consejo. Aún así, el ministro aseguró que cualquier propuesta de sumar horas de clases es buena, "pero todas las jurisdicciones debemos analizar cómo podemos implementarlo".

En tanto, la titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (Sitepsa), Victoria Cervera, dijo a Salta/12 que han consultado sobre el proyecto al área provincial pero no obtuvieron más novedades que las que circularon en los medios de comunicación. A pesar de ello, desde el Sindicato se planteó que es necesario ver cuáles son las condiciones laborales que se darán y que haga posible el incremento de horas.



Además, señaló que es preciso ver otras cuestiones, como la situación de la infraestructura en las escuelas salteñas y la factibilidad de recursos humanos, no sólo en la docencia, sino en lo referido al personal de maestranza que precisamente viene siendo un fuerte reclamo del sector. "Tienen que ver cómo garantizan la higiene y la salubridad en las instituciones", reclamó Cervera reiterando la falta de cumplimiento en esa línea.

Al análisis sumó que no debe dejarse de lado la revisión a las propias normas que rigen al sistema educativo, pues lo primero que se presentará para muchos maestros y maestras es la incompatibilidad horaria. Si la jornada se extiende hasta las 13.15, quienes tienen dos cargos sufrirán una imposibilidad de cumplir sus horarios.

"Son muchas las cuestiones que hay que analizar" y para eso, afirmó que hay que "abrir el diálogo con los sectores sociales porque son las familias quienes también se ven afectadas en su organización", manifestó. Por eso, Cervera insistió en que a la discusión de toda la comunidad educativa se debe plantear un proyecto claro, que tenga presente la cuestión pedagógica y laboral, porque "es una cuestión que va más allá de un incremento salarial, son muchas las aristas que están presentes para tomar una decisión".

En esa línea también habló el ministro Cánepa, quien comunicó que se deberán contemplar cuestiones organizativas y económicas de las escuelas. Dijo que "implica destinar recursos para salario docente; tenemos que tener en cuenta el tema del transporte; temas edilicios y horarios; es decir, son varios los factores que hay que analizar”.

Además, indicó que "más allá de estudiar las diferentes variables, en todo caso esto será un proceso paulatino buscando los consensos con todos los actores que correspondan”. El ministro informó que participará de la próxima asamblea que tendrá el Consejo Federal de Educación en Tierra del Fuego.

Por su parte, la vocera de Docentes Autoconvocados de la Plaza, Sandra Nieva, afirmó que hay mucha incertidumbre entre la docencia pues "este año se caracterizó por cuestiones que generan un revuelvo en la cotidianeidad de los docentes, lo que hace que se sientan con inseguridades". A pesar de ello, dijo que se encontraban realizando un análisis sobre la posible implementación de la propuesta en Salta.

Nieva no descartó que para algunos maestros podría ser beneficioso porque les daría una hora más a cada jornada y habría una suba del 25% en el sueldo; pero dijo que debe tenerse en cuenta la cuestión horaria y la posibilidad de infraestructura de las escuelas salteñas. "¿Hasta qué punto van a poder estar en una jornada más extendida los chicos?", se preguntó.

Al igual que Cervera, dijo que la discusión no sólo debía tratarse entre las autoridades ministeriales y la docencia, sino que se debe incluir a las familias, dado que se debe dar un consensos entre cada una de las partes involucradas en la discusión.

"Entendemos que es muy complejo lo que quieren hacer porque se está yendo a la mejora de la calidad en la educación, pero entendemos que cantidad no es calidad", dijo Nieva. A modo de ejemplo, comentó que si se tienen en cuenta los indicadores de la deserción estudiantil, se sabe que en primaria es de un 2%; mientras que en secundaria, es casi del 50%. "Las acciones en el nivel secundario deben ser fortalecidas", consideró.

Aún así, aclaró que más allá de contar con esos porcentajes, es preciso llevar el debate en torno al análisis de las trayectorias estudiantiles y ver si se cumplió con los conocimientos propuestos. Y en ese plano, sostuvo que durante la pandemia, "la vinculación de los niños de primaria con la escuela ha sido sostenida por los docentes. Hemos mantenido un vínculo". "Hay un sinfín de cosas a resolver antes de tomar una decisión", añadió.

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Vidal Eloy Alcalá, no se paró en una línea distinta a sus colegas, pero sostuvo que la discusión sobre la jornada extendida en el nivel primario "se venía trabajando desde hace tiempo". "Es un paso que se quiere dar con esto, pero no creo que se aplique a nivel secundario", precisó, pues la modalidad de trabajo es totalmente distinta dado que en secundaria, la docencia se ejerce a través de horas cátedras y módulos.



Sin embargo, consideró que si verdaderamente se da una extensión de horario "sí o sí" debe contemplarse la alimentación. Por lo que manifestó su preocupación en el caso puntal de Salta, ya que desde los gremios y sectores autoconvocados vienen peleando desde hace años por la implementación de la copa de leche en el nivel secundario y las escuelas del interior.

"Si no podemos conseguir eso, esto es algo que limita esa posibilidad", expresó. A lo que sumó el tema de las refacciones en las instituciones donde pidió que se cumplan con las lo acordado con las intendencias. "Si no podemos solucionar ese tema, no están dadas las condiciones para que se pueda avanzar en un futuro en el nivel secundario", dijo Alcalá.

Afirmó también que si el objetivo es dar una mejora en la formación educativa, se puede buscar de otra manera, como la creación de espacios de apoyo institucional. En ese sentido, sostuvo que debe darse un análisis de fondo, con la espera que desde Educación de la Provincia los llamen para poder dar un debate serio y abierto.