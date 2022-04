El grupo estadounidense Maroon 5 se presentará este viernes en el Campo Argentino de Polo, luego de posponer dos veces su visita al país en 2020 y 2021, debido a la pandemia de coronavirus.



El esperado show de la banda norteamericana liderada por Adam Levine finalmente tendrá lugar el viernes 8 de abril en la “Catedral del Polo” de Palermo. El comienzo está previsto para las 21.30.

Cabe destacar que se trata del postergado concierto que Maroon 5 preveía ofrecer el 12 de marzo de 2020, justo cuando comenzaron a efectuarse cierres de actividades por la pandemia. El show se reprogramó para el 2021, pero las condiciones epidemiológicas volvieron a impedir su realización.

Horarios, cómo verlo por TV y qué se sabe del setlist

El concierto de una de las bandas más populares de la música pop podrá verse en vivo y en directo por el canal 605 de Flow. Así, desde cualquier dispositivo se podrá acceder a los shows completos, además de contenidos exclusivos y entrevistas a las bandas que actuarán durante la noche.

A las 19.30 arrancará la transmisión del evento y conducirán los periodistas Mikki Lusardi y Clemente Cancela. Por su parte, Brenda Di Aloy se encontrará en el campo para brindar más detalles.

Si bien no está confirmado el listado de canciones que la banda interpretará, los show que el grupo ofreció recientemente en Brasil —este martes en San Pablo y miércoles en Porto Alegre— ofrecen un panorama del repertorio que Maroon 5 brindará en el Campo Argentino de Polo.

La espera finalizó: Maroon 5 en Buenos Aires

Ambos recitales tuvieron el mismo setlist, que contó con 21 temas.

“Moves Like Jagger” y “This Love” fueron las canciones elegidas por la banda para abrir el concierto. Luego, fue el turno de “Stereo Hearts”, “One More Night”, “Animals”, “What Lovers Do” y “Makes Me Wonder”.

Además, sonaron “Wait”, “Maps”, “Harder to Breathe”, “Payphone”, “Lost” y “Beautiful Mistakes”. Los fanáticos de Maroon 5 también disfrutaron de “Don't Wanna Know”, “Cold”, “Sunday Morning” y “Girls Like You”.

La última parte del recital contó con una mezcla de clásicos y hits. “Love Somebody” y “Memories”, para luego cerrar con “She Will Be Loved” y “Sugar”.

Quiénes serán los artistas teloneros

El show de Maroon 5 comenzará a las 21.30, pero también habrá artistas teloneros para ponerle calor a la noche.

Desde las 19.45 hasta las 20.15 se presentará DJ Mailbox, conocido como Mr. MailBox, productor e ingeniero de audio de la banda estadounidense.

Por último, entre las 20.30 y las 21, será el turno de la artista cordobesa Zoe Gotusso, quien abrirá el tan esperado recital postergado desde 2020 por la pandemia.

