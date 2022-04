El delantero del Inter de Miami, Gonzalo Higuaín, aclaró este jueves que hubo un malentendido con su padre Jorge, y que su idea es continuar en actividad después de la presente temporada en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.



"Hubo un malentendido: no me retiro este año. En ningún momento le dije a mi papá del retiro, se expresó mal, es algo que puede pasar. Pero nada tiene que ver con la realidad, yo estoy enfocado en el club, en cumplir el contrato", avisó el atacante.



"Llegado el momento, si se llega a tomar esa decisión, voy a ser yo el que lo comunique, nada más que yo, lo que puedan decir en este caso mi papá u otras personas no tiene nada que ver con lo que puedo decir yo", aseguró el ex delantero del seleccionado argentino, en una conferencia de prensa brindada después del entrenamiento.



Higuaín, de 34 años, reiteró que será el "primero" en comunicar su decisión de manera definitiva, pero por ahora quiere "seguir" jugando porque tiene "ganas del día a día".



Sin embargo, "Pipita" dejó la puerta abierta para un posible retiro de la actividad profesional sobre el final del año: "Me sentaré en diciembre y hablaremos. Mi cabeza tiene como objetivo hacer una gran temporada, y después veré", concluyó el ex delantero de River Plate y Real Madrid, entre otros.