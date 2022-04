TEATRO

Tarascones

Zulma, Martita y Estela se reúnen como tantas tardes en casa de Raquel para compartir un té con masas, y de paso charlar y jugar a la canasta. Pero un crimen transformará el living de Raquel en la hoguera en donde habrán de ejecutar a la hechicera culpable. Reposición de esta comedia negra con trasfondo de policial dislocado que tiene una particularidad: la de estar hablada en verso. Una opción que, en palabras de su autor Gonzalo Demaría, surgió de “la necesidad de elevar a ese living y esas señoras a las categorías de la épica y el disparate”. Dirección de Ciro Zorzoli, música de Marcelo Katz, vestuario de Magda Banach, iluminación de Eli Sirlin y escenografía de Cecilia Zuvialde. Con Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia Guerty y Susana Pampin.

Martes a las 20, en el Teatro Metropolian, Av. Corrientes 1343. Entrada: $2400.

Prórroga para una despedida

Omar fallece en su cama la tarde de un domingo cualquiera. Nené entra al cuarto y lo encuentra ya sin vida. En ese momento llega a la casa Marina, la hija de ambos. Nené, sin poder todavía reaccionar, decide demorar la noticia. Sobre el manto de este ocultamiento, la casa es tomada por un tiempo extraño, aquel que acompaña la pérdida de un ser querido ¿Acaso más lento? ¿Acaso irreal? La obra transcurre en ese instante que tarda la conciencia en empezar a asimilar una muerte. Ganadora del primer concurso de escuelas públicas de dramaturgia de Argentores, esta obra de Florencia Nussbaum tiene direccion de Natalia Villar, vestuario de Lucila Rojo, escenografía de Gustavo Buján, iluminación de Gaspar Potocnik y música de Joaquín Segade. Con Eugenia Alonso, Tamara Kiper, Gonzalo Ruiz y Leonardo Evrard.

Domingo a las 16, en Timbre 4, Avenida Boedo 640. Entrada: $1000.

MÚSICA

Vivo en Boris 2011

El sello Los Años Luz acaba de editar la grabación del recital que realizaron Ricardo Lew en guitarra, Ricardo Nolé en piano, Daniel Maza en bajo y Osvaldo Fattoruso (foto) en batería el 4 de noviembre de 2011 en la ya desaparecida sala Boris. Se trata de un trabajo que contiene diez temas de jazz-candombe-funky, gran parte de los cuales –los primeros simples de adelanto fueron “Dedos” y “Martuan”, dos temas de Ruben Rada– se hicieron conocidos por las interpretaciones de la recordada banda uruguaya Opa. Este registro histórico resultó ser la última grabación en vivo en Argentina del inolvidable Osvaldo Fattoruso, del que este año se cumplen diez años de su muerte. Para el concierto presentación del lanzamiento el baterista Fabián “Sapo” Miodownik se unirá a Maza, Lew y Nolé. Será el viernes 22, en Bebop, Uriarte 1658. A las 20.

La ciudad nos ilumina las caras

Último simple del esperado nuevo disco de Marina Fages, una historia de encuentro a distancia antes de que termine el mundo, mientras la ciudad se tiñe de fucsia y naranja flúo. En clave pop punk experimentando con arreglos mathrock, según precisa su autora, fue grabada en Buenos Aires y Fages canta, toca la guitarra y produce. También cuenta con la mezcla e ingeniería de audio de Roy Ota, legenda argentina del hardcore punk. Es de destacar que el videoclip animado que acompañó el lanzamiento fue realizado completamente por la cantante (también pintora y muralista, entre muchas otras cosas), encerrada durante cinco semanas dibujando y animando. Sucesor de Épica y fantástica (2019), el trabajo que Fages anuncia para este año incluirá tambien los temas “Canción de Flora”, “El límite” y “Río grande”, editados como simples durante el año pasado.

ONLINE

Tokyo Vice

Originalmente iba a tratarse de un largometraje, pero el proyecto finalmente derivó en una serie de ocho episodios. Producida por el mismísimo Michael Mann, quien además se reservó el derecho de dirigir el capítulo piloto, la nueva serie de HBO Max transcurre en la capital de Japón hacia finales de los años 90, siguiendo en líneas generales la trama del libro de memorias Tokyo Vice, del periodista y escritor Jake Adelstein. En la versión audiovisual, el protagonista, interpretado por Ansel Elgort (Baby Driver) llega a Tokio para trabajar en un importante periódico. De a poco, ayudado por un detective del departamento de “vicios” de la policía (el experimentado actor nipón Ken Watanabe), el joven reportero comienza a ingresar en el peligroso mundo de la yakuza, la tradicional mafia japonesa. “Esperamos haber ido más allá de la superficie y presentar un auténtico retrato de Japón”, expresó uno de los productores de la saga, anticipando las posibles críticas ante una mirada etnocéntrica.

Primate

Amazon Prime Video continúa apostando a los contenidos producidos en América Latina con esta comedia colombiana acerca de un hombre de cuarenta y largos que no puede ni desea madurar. William Díaz (Christian Tappan) es un celebrado actor que nunca pensó realmente que los años no pasan en vano y un día cae en la cuenta de que está pisando los 50, está separado, vive con su mejor amigo y, para colmo de males, le acaban de diagnosticar diabetes. Basado en parte en anécdotas reales de la vida de Tappan –muy conocido en su país natal, México, y en Colombia por sus papeles en telenovelas– la serie describe con humor las dificultades de aceptar el paso del tiempo. Acompaña en el reparto Juan Manuel Restrepo.

CINE

Apolo 10 y medio

Casi sin previo aviso, Netflix acaba de sumar a su oferta la nueva película de Richard Linklater, un relato animado para toda la familia que recrea la vida hacia finales de los años 60 en un barrio suburbano de Houston, Texas, muy cerquita de la plataforma de lanzamiento del Apolo 11. Un poco a la manera de Amarcord, de Federico Fellini, y utilizando la misma técnica de rotoscopiado de Despertando a la vida, el director de Antes del anochecer y Boyhood se embarca en un viaje lleno de añoranza a una era de enormes cambios sociales y culturales, bajo la óptica de un niño de unos doce años (la voz del personaje ya adulto es la de Jack Black). Más allá de un punto de partida fantasioso que, en realidad, no es tal, el film adopta la forma de una serie de viñetas que describen los años de la carrera espacial al tiempo que se solazan en la reconstrucción de la vida en tiempos engañosamente más cándidos (allí están la guerra de Vietnam y los asesinatos políticos como justo contrapunto histórico).

Los hermanos Sparks

Sparks, el dúo musical con más cincuenta años de carrera, se dio a conocer ante una nueva generación gracias al reciente proyecto cinematográfico Annette, dirigido por el francés Leos Carax. Pero este documental de 135 minutos disponible en la plataforma Flow y dirigido por Edgar Wright (Shaun of the Dead, El misterio de Soho) recorre vida y obra de Ron y Russell Mael desde los tiempos de la formación de la banda, en 1966. Más allá del notable acervo de material de archivo, el documental incluye entrevistas a veteranos del negocio de la música como los músicos y productores Todd Rundgren, Tony Visconti y Giorgio Moroder, además del comentario de colegas de la talla de Flea, Andy Bell y Beck.

TV

Las investigaciones de Lolita Lobosco

Fue una de las producciones más populares de la televisión italiana del año pasado, un impensado éxito de la veterana cadena televisiva RAI. Basada en la serie de ocho novelas de Gabriella Genisi, la miniserie está protagonizada por Lolita Lobosco, una subinspectora de la policía que regresa a Bari, su ciudad natal, para comandar un equipo de agentes enteramente masculino. Apodada por propios y ajenos como “la policía más sexy del Mediterráneo” (la actriz a cargo del papel, Luisa Ranieri, fue la protagonista del segmento de Erosdirigido por Michelangelo Antonioni), la detective está dispuesta a superar los prejuicios de sus colegas a fuerza de inteligencia, trabajo y tesón. En palabras de la productora de la serie, “Lolita no es un estereotipo y abraza los valores fundamentales de la emancipación femenina en una clave llena de ironía, afirmando su personalidad sin renunciar a su femineidad”. Son apenas cuatro episodios, aunque se adivinan más por venir.

Miércoles a las 22, por Europa, Europa.

Buddy Guy, rey del blues

Con el título completo Buddy Guy: The Blues Chase the Blues Away, la señal OnDirecTV está emitiendo este notable largometraje documental que celebra los 85 años de vida y casi setenta de carrera de uno de los músicos de blues más importantes del siglo XX y más allá. Luego de describir su infancia y el encuentro musical que le cambiaría la vida, cuando escuchó por primera vez el “Boogie Chillun” de John Lee Hooker, el documental describe cronológicamente la influyente obra de Guy y su particular estilo a la hora de hacer sonar la viola, e incluye testimonios de talentos como John Mayer, Eric Clapton y Carlos Santana.

Días y horarios rotativos, en OnDirecTV. También disponible en DirecTV Go.