El Presidente lo hizo durante el acto que encabezó junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, donde se presentó el plan para acortar la brecha existente en materia tecnológica en el país.



"Algunos piensan, o pensaban, que como consecuencia de los acuerdos que tuvimos que firmar con el FMI para poder sobrellevar un problema que heredamos, y que hubiésemos querido no tener, que eso iba a significar postergación", manifestó el mandatario, y continuó: "Nadie está postergando a la Argentina y el primero que no va a dejar que la Argentina se postergue por eso soy yo. Y hay sobradas muestras de que no estamos postergando".



La inversión en ciencia y tecnología

"Nunca pensamos que la solución pase por dejar de invertir donde la Argentina necesita", insistió, y sumó: "Nunca pensamos que la solución pasaba por ajustar la educación, la ciencia y la tecnología ni que los que reciben la tarjeta Alimentar no reciban los recursos que necesitan".

A la vez, señaló que el lanzamiento de los programa "Equiparar Ciencia" y "Construir Ciencia" posibilitan alcanzar un "futuro mejor" y permiten "desarrollar aspectos de la economía y promover el conocimiento". En la misma línea, destacó el rol del Estado otorgar financiamiento para el desarrollo tecnológico.

"La Argentina necesita desarrollarse, no podemos seguir viviendo en una Argentina que tiene un centro y dos periferias. Si no, hacemos esta Argentina desigual e injusta en la que vivimos", aseguró Fernández.

Por último, el jefe de Estado contó que mantuvo una conversación con su par canadiense por materia de energía atómica.



"Ayer hablé con (Justin) Trudeau y le explicaba que teníamos un mismo modo de generación de energía atómica y que podíamos ver de qué modo uníamos esfuerzos para trabajar juntos y desarrollarnos mejor", reveló sobre la charla con el primer ministro de Canadá.