El presidente de México, Andres Manuel López Obrador, agradeció el apoyo recibido durante la consulta electoral de este domingo para saber si seguía al frente del país o debía ser revocado y enfatizó que, con esta votación, el país hizo "valer la democracia".

Así lo dijo el mandatario mexicano mediante un video compartido en su cuenta oficial de Twitter en el que se dirigió a los ciudadanos desde su despacho. En este sentido, López Obrador consideró que ésta se trató de una "noche histórica" y trascendente, ya que es la primera vez que se lleva a cabo una consulta de revocación presidencial en el país.

"Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa, avanzar hacia la democracia participativa porque eso es la esencia de la democracia", subrayó el presidente.

Los números del referendum

Según informó el Instituto Nacional Electoral de México (INE), la consulta electoral para saber si el presidente seguía al frente del país o era revocado, alcanzaría el 17 % de participación popular, por lo que no se llegó al 40 % de adhesiones necesarias para que el resultado sea vinculante.

Entre el 6,4 % y el 7,4 % habría votado a favor de la revocación del presidente, mientras que el rechazo a la revocación estaría entre el 90,3 % y el 91.9 % y los votos anulados rondarían los 1,6 % y 2,1 % de los votos.

Sobre los resultados, el presidente dijo estar "muy contento" porque, pese a que el INE no puso a disposición el 100% de las casillas electorales, como en otras ocasiones (se instalaron 57.000, cerca de un tercio de las habilitadas en las elecciones federales de junio de 2021), "mucha gente salió a votar".

"Fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia y quiero agradecerles porque más del 90 % votó para que yo termine mi mandato, más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. ¿Qué les puedo decir? Amor con amor se paga, nunca los voy a traicionar", enfatizó.

"El pueblo pone y quita"

Además, pidió que para los años venideros, quienes asuman la Presidencia se comprometan en que, pese a no llegar al 40 % que exige la Constitución para que el resultado sea vinculante, dejen el cargo en caso de no recibir el apoyo necesario.

"Si se pierde en una consulta hay que dejar el cargo porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, no se puede gobernar sin autoridad moral porque sin eso no se tiene autoridad política, no le hace que no sea vinculante la consulta", acotó.

También hizo referencia a la postura de los miembros de la oposición, que llamaron a no participar de la contienda electoral, y les pidió que reflexionen debido a que "en la democracia se gana o se pierde" pero no hay que llamar a la abstención porque sienten que van a perder.

"Es muy conservador decir quiero la democracia cuando me conviene, cuando voy a sacar provecho, cuando voy a mantener o a acrecentar mis privilegios. Eso no es la democracia, es exactamente lo opuesto, la democracia es el poder del pueblo, es el mandar obedeciendo y sobre todo mandar sirviendo al pueblo y no olvidar nunca de que el pueblo es el soberano, es nuestro amo y él pone y él quita", concluyó.

Proceso revocatorio

Más de 93 millones de mexicanos estuvieron habilitados para votar este domingo en el revocatorio del mandato del presidente. La consulta, promovida por el propio mandatario, fue: "¿Está usted de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su período?". Para ello debían marcar si querían que siga como presidente o que dejara el cargo.

Este instrumento está previsto como marco general en la Constitución del país y luego en la Ley Federal de Revocación de Mandato de setiembre de 2021.