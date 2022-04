El ministro de Economía, Martín Guzmán, llamó anoche al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, luego de que en una entrevista televisiva el titular de Hacienda disparara munición gruesa al decir que "gestionaremos con la gente que se encuentre alineada con este programa económico". La primera lectura -lógica en el marco de una interna abierta del Frente de Todos- fue que se trató de un mensaje dirigido a la interna y a Feletti, que venía expresando la necesidad de subir retenciones al campo, algo que el Gobierno descartó del plano. "Ninguno de los dos tenía dudas sobre lo que se había dicho, pero por si acaso charlaron", contó un alto dirigente, ante las interpretaciones de que las palabras de Guzmán fueron un dardo dirigido al secretario.

Un rato antes de la nota de Guzmán en televisión, un alto funcionario del gabinete económico habló con Feletti y le avisó que mirara la nota, y le pidió que después charlaran con el ministro. Al finalizar la misma, Feletti lo llamó a Guzmán, quien le devolvió el llamado diez minutos más tarde. Allí, el secretario le agradeció y reconoció el gesto de haber puesto sobre la mesa que la solución a la inflación es una macroeconomía ordenada. Y que lo que hace Comercio es fundamental para una parte del plan, pero no explica la totalidad. Coordinaron además seguir charlando y "trabajar en tándem". "Lo demás es cotillón, no se sintió aludido", completó alguien que supo de l llamado.

"Hay una buena relación, hablan seguido, y nadie cree que las críticas que se hagan tengan que ver con no estar alineados en la idea oficial", contó a PáginaI12 otro de los funcionarios que está al tanto de esa conversación nocturna. En la llamada, Feletti recordó también que tiene opiniones personales previas, que ha puesto incluso por escrito en diversos artículos, como el caso de retenciones, pero que "no hizo de eso la madre de todas las batallas, nunca amenazó con irse y siempre estuvo comprometido con la gestión".

Citan para esto dos casos: la reunión con directivos del Fondo Monetario (FMI) en la que presentó los acuerdos de precios; y la última aparición junto al Presidente Alberto Fernández en la introducción de Precios Cuidados. Desde la Casa Rosada, en tanto, confirman el buen nexo y admiten, de todos modos, que las lecturas del conflicto son posibles en el marco de internas públicas del Frente de Todos, que se dan hace tiempo.



En la conversación, según pudo reconstruir este diario, el ministro le explicó al secretario que no fue un mensaje direccionado a su figura y ambos coincidieron en alinearse para resolver la cuestión inflacionaria. De hecho, fue el propio Guzmán el que le detalló en la charla que en la nota televisiva había explicado que la inflación es un fenómeno multicausal que "no tiene por qué resolver la secretaría de Comercio". Feletti le respondió que no sintió que sus palabras hayan sido un ataque.



Los dichos del ministro de Economía en los medios confirmaron algo que, de manera tácita, Feletti buscaba. Que la responsabilidad y el impacto del alza en los precios no recaiga en su cartera, teniendo en cuenta que no es el órgano de aplicación de la política económica. “Hace unos días, el secretario de Comercio dio una definición muy importante y muy cierta cuando dijo que la inflación no se va a reducir con políticas de precios. No es que decís acuerdo de precios y se acabó la inflación. No funciona así”, indicó Guzmán en la nota con C5N. Al mismo tiempo advirtió que “la inflación de marzo va a ser la más alta del año, superando el 6 por ciento mensual”. Feletti le dijo también durante la conversación telefónica que no piensa que Guzmán se desentienda de la inflación como una estrategia política.



"Estamos haciendo muchas cosas que se van a empezar a ver en resultados en breve", coincidieron hacia el final de la charla. Naturalmente, el dato de inflación de marzo que dará a conocer mañana el INDEC será un golpe para el Gobierno, siendo el más alto del año, pero la idea oficial era llegar con un concepto más amplio del abordaje del fondo de la cuestión a esa fecha caliente. Con la cabeza del ministerio hablando del tema y quitándole peso en el éxito o fracaso a cuestiones muy microsectoriales.