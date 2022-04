En la jornada de ayer, la Secretaría de Trabajo de Salta, convocó a audiencia conciliadora entre la secretaria de Cultura de la provincia, Sabrina Sansone, y los representantes legales de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta. Dicha citación se debió a una denuncia que realizaron semanas atrás los trabajadores ante repetidas agresiones, hostigamiento y maltrato laboral que la funcionaria realizó mediáticamente contra ellos.

En distintos medios de comunicación locales, Sansone vertió diversas declaraciones donde se refirió al cuerpo artístico, y acusó que sus trabajadores “muchas veces no tienen la intensión de hacer las cosas como tienen que ser”, o, “desde el grupo no existe una voluntad de trabajo en relación al sueldo que perciben”. También afirmó que el sostén de la Orquesta “es dinero que le sacan al pueblo” y que “cuando uno tiene un sueldo todos los meses se hace menos artista”.

Ante los dichos, se dio curso a la denuncia. El abogado Juan Pablo Ochoa, representante de los músicos, relató a Salta/12 que el fin de la audiencia de conciliación era contar con la presencia formal de la secretaria y del ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa, dado que el organismo que conduce Sansone forma parte de la cartera educativa. A pesar de la citación que emitió Trabajo, ninguna de las dos autoridades se hizo presente.

"Pretendíamos la normalización del espacio laboral porque se había generado un perjuicio real" en contra de los trabajadores, sostuvo Ochoa. Si bien Sansone no se hizo presente, a la audiencia llegó una letrada y una trabajadora del área de recursos humanos en representación de la Secretaría. El abogado contó que "intentaron justificar la postura de la secretaria aduciendo que se trató de una cuestión subjetiva" en el marco de la libertad de expresión.



Además, la mujer que fue en representación del área de personal, insistía en que no había que catalogar los hechos como persecución laboral dado que no había ningún sumario administrativo interno hacia ningún integrante de la Orquesta. Tal concepción no fue aceptada por Ochoa, quien aseguró que la postura era errónea de acuerdo a las normativas vigentes que hablan sobre maltrato y persecución laboral.

A modo de ejemplo, nombró el Tratado 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se distingue que también se puede ejercer maltrato y persecución desde la difusión pública que puede hacer una parte frente a otra, que en este caso, remite a una autoridad frente a sus trabajadores. "No es necesario ningún sumario", dijo el abogado, y reiteró que con los actos públicos de agravio y menosprecio que hizo la secretaria de Cultura hacia el cuerpo estable, quedaba más que claro que eran ciertos los cargos que se le acusan.

Ochoa recordó que además de ocupar el cargo de secretaria, Sansone también preside el Instituto de Música y Danza de la Provincia, de acuerdo a los lineamientos de la Ley Nº 7072. El Instituto es el organismo que lleva adelante los procesos para designar los lugares en la Orquesta, que se dan a través de concursos. "Quien está hablando mal, es quien tiene que llevar adelante esos procesos", cuestionó.



En ese sentido, y ante las representantes de Sansone, dijo que "se generó un agravio y perjuicio" de parte de Sansone hacia los músicos de la Orquesta. Al tiempo que criticó que la funcionaria no se haya presentado obviando la citación de la Secretaría de Trabajo. El letrado entendió que se debió haber suspendido la audiencia dado que "no se superó absolutamente nada" pues el encuentro era para dar una solución al problema.

"Creíamos provechoso que se logre la normalización del ambiente laboral", refirió el letrado, asegurando que aún "seguimos siendo optimistas" para que el conflicto se resuelva.



Si bien Cánepa tampoco asistió a la audiencia, el funcionario provincial sí se refirió a la problemática durante la visita que realizó al Mercado Artesanal junto a Jaime Perczyk, ministro de Educación de Nación. Ante la pregunta de los periodistas, el ministro de Educación de Salta, afirmó que le era preciso señalar primero "que nuestros elencos estables son fundamentales y son un orgullo para la provincia, y tenemos que potenciarlos y establecerlos. En segundo lugar, no debe haber confrontación, debe haber diálogo. La confrontación no produce nada".

En la denuncia que se presentó hace semanas, el grupo artístico afirmó que los dichos de la funcionaria fueron "una posición de menosprecio deliberado, reiterado y malicioso" hacia la Orquesta frente a la sociedad. "Lo que a su vez nos viene generando una situación, que creemos límite e intolerable, de presión y perjuicio laboral que entendemos debe cesar de manera urgente", se deja leer en la presentación legal.



En el escrito también se expresó que los señalamientos y persecuciones públicas de quien es la máxima jerarquía de la estructura, generó "un cuadro de profundo malestar dentro de los integrantes de la Orquesta", pues entienden que la exposición pública se dio "a los fines de desacreditar por completo la creación, vigencia y proyección de este cuerpo artístico estable de la Provincia de Salta".