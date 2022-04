La policía de la ciudad de Nueva York detuvo a Frank James en el bajo de Manhattan y lo acusó formalmente de ser el autor del ataque del miércoles en un subte en Brooklyn. James, de 62 años, no opuso resistencia. La detención fue el resultado de un llamado de los empleados de un McDonald's en la calle seis y la primera avenida, en el barrio del East Village. Los policías llegaron cuando James ya se había retirado del restaurante pero recorrieron la zona y lo encontraron en la muy transitada esquina de St Mark Place y la primera avenida.

James fue acusado por cometer un acto de terrorismo en el sistema metropolitano de transporte de Nueva York que dejó 23 heridos, diez de ellos de bala. Según la policía, el detenido detonó una granada de humo adentro de un vagón de subte de la línea N, se puso una máscara antigás y abrió fuego con un arma. James vestía un buzo gris y un chaleco verde luminoso, como los que usan los albañiles en Estados Unidos. La formación del subte se transformó en un caos, con pasajeros golpeando la cabina del conductor para que frenara.

Al llegar a la estación de la calle 33 en Brooklyn, el tren frenó y abrió sus puertas. Los pasajeros huyeron hacia las escaleras y hacia otro tren, de la línea R, que estaba por salir del mismo andén. En el pánico hubo varios heridos más y el sospechoso huyó sin problemas, en el mismo tren. La primera pista surgió cuando los agentes forenses encontraron, entre las muchas cosas que perdieron las víctimas al escapar, una pistola Glock modelo 17 calibre 9 con dos cargadores, un hacha, una llave de la empresa de alquiler de camiones Uhaul y una tarjeta de crédito a nombre de James.

Al chequear su identidad, los agentes descubrieron que el por entonces sospechoso tenía prontuario, con seis entradas en Nueva York y tres en Nueva Jersey por peleas. También encontraron que ese mismo día YouTube le había cerrado su página por la creciente violencia de sus videos. La página se llama Profeta de la Verdad 88, cuenta con 3480 suscriptores y consiste en largos videos en los que James expresa su odio hacia los blancos y las minorías no negras. En el último mes, los posteos llevan títulos como "Nacido en un manicomio", "El código del ghetto", "Que vienen los rusos" y "Predador negro". Una constante del contenido es la violencia crítica al actual intendente de Nueva York, el también afroamericano Eric Adams.

En un video, James se dirige directamente a Adams y le dice "Señor Alcalde, soy víctima de tu programa de salud mental. Tengo 63 años y estoy lleno de odio, lleno de rabia y lleno de amargura", y asegura haber sido diagnosticado con una enfermedad mental e internado en un centro donde asistió a "espectáculos de terror".

La policía y el intendente de Nueva York le agradecieron al público su colaboración con el arresto. Literalmente, no podrían haber encontrado a James tan rápido sin el llamado desde el McDonald's porque las cámaras de la estación de subte no funcionaban bien y no existía una imagen del sospechoso en el momento del ataque.