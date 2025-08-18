Recesión, crisis, dólar alto y precios internacionales. El combo es una verdadera tormenta perfecta para agudizar la crisis del sector turístico, que en el último año se agravó a niveles alarmantes, según explican referentes del sector. Algunos alojamientos se encuentran vacíos y, por la situación económica, muchos propietarios de departamentos destinos al alquiler temporal decidieron volcarlos al mercado de viviendas.

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina, Gabriela Ferrucci, explicó aseguró que los números de reservas son alarmantes. “En la Ciudad de Buenos Aires se dan dos escenarios: una oferta mucho más amplia que en otros destinos. Entonces, cuando cae la demanda, la recesión se nota fuertemente”, afirmó.

“Se da por la caída del consumo interno. En vacaciones de invierno lo vivimos mucho. En nuestro caso la caída fue del 20 por ciento con relación al año pasado. Sumado a un menor turismo internacional”, aseguró sobre el segundo factor que entra en juego.

Para Ferrucci, “antes (el turista) estaba más motivado a venir" porque encontraba "una Argentina más accesible". "Eso impacta muchísimo en destinos limítrofes, como Mendoza, Iguazú”, dijo.

En este contexto “los precios bajan porque una noche de hotel que no se vende no se acumula”, según afirmó. “El precio es un resultado de la oferta y demanda”, aseguró sobre unos de los efectos claros de la recesión.

Por otro lado, hablándole al Gobierno, dijo: “Nos piden ser competitivos. Así tiene que ser. Pero la presión impositiva de la hotelería –hicimos un análisis– y de cada 100 pesos de tarifas, 60 son para impuestos”.

“La hotelería es una actividad de gran demanda de recursos humanos. Y los impuestos sobre el trabajo son muy altos. Presentamos tres propuestas. Nos acompañó Scioli a reuniones con Economía. Estamos a la espera de que se pueda trabajar esto”, dijo.

Tras lo que finalizó: “Porque el turismo es una actividad que genera derrame. Un hotel en Salta contrata a gente de Salta y el turista come ahí, compra ahí, genera un derrame muy valioso”.