El País
Cine por la Identidad
“Aún estoy aquí”
Cine debate, organizado por Abuelas de Plaza de Mayo, se realizará este viernes desde las 18 en la Casa por la Identidad en el Espacio Memoria (ex Esma).
11 de diciembre de 2025 - 10:35
Película
Imagen del film brasileño Aún estoy aquí.
(Captura Video)
Milei aceleró la vuelta para revisar un proyecto que no está cerrado
Plan demorado y un viaje en vano
Por
Melisa Molina
"La resistencia, desde la experiencia"
Con una muestra documental y un homenaje a Alfredo Bravo, la APDH festejó sus 50 años
El Consejo Interuniversitario Nacional
Los rectores contra el desmantelamiento de la ciencia
Economía
Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento
El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada
Por
Juan Garriga
Precios en noviembre
Incremento en frutas y verduras
La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual
La construcción en caída libre
Ventas en noviembre
Cosecha y embarques en niveles récord
Sociedad
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de diciembre
¿Llueve en la Ciudad?
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre
El proyecto de Milei para terminar con el rol del Estado en la Educación
“Es el fin del sistema educativo federal”
Por
Santiago Brunetto
A un año y medio de la desaparición del niño
Actualizan la imagen de Loan
Deportes
Diálogo con el velista olímpico argentino Francisco Garagna Rigonat
“En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2018 apunto a una medalla”
Por
Marcos González Cezer
El club brasileño deberá pagarle al Atlanta United 21 millones de dólares por el pase del argentino
Botafogo, al borde de la inhibición por la millonaria deuda del pase de Thiago Almada
"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”
A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10
Los goles fueron convertidos por el uruguayo De Arrascaeta
Copa Intercontinental: Flamengo derrotó a Cruz Azul y llegó a la semifinal