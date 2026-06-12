Mundial 2026: la Selección con lista completa, el debut de Paraguay y las aperturas en Estados Unidos y Canadá

<span style="white-space: pre-wrap;">Canadá y Bosnia jugarán este viernes desde las 16 en el Toronto Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo B por la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán un triunfo clave para comenzar de la mejor manera la Copa Mundial de la FIFA. Estados Unidos y Paraguay, en tanto, jugarán este viernes desde las 22 en Los Angeles Staduim, por la fecha 1 del Grupo D por la fase de grupos. Uno de los tres anfritiones, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se mide ante la Albirroja, que regresa a una Copa del Mundo luego de 16 años.</span>