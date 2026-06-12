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Se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp

Tres de las redes sociales más importantes están sufriendo fallas a nivel global.

Celulares Students look at their mobile phones before class begins, as all students' mobile phones will be set aside during classes at the Jean Mermoz vocational high school in Montsoult, in the northern suburbs of Paris, on January 14, 2026. According to a bill that is soon to be debated in Parliament, the government wants to ban the use of cell phones in high schools, as well as social media for children under 15. (Photo by BERTRAND GUAY / AFP) BERTRAND GUAY. AFP

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