Brisa Sánchez Salva tiene 21 años y desde hace un año y medio, tras padecer migrañas diarias, le diagnosticaron un tumor en la hipófisis. Luego de sortear el intento de cobro de una tomografía en el sistema público de salud, ahora espera la respuesta del Ministerio de Salud de la provincia para conseguir un adhesivo biológico necesaria para la operación el 3 de mayo próximo.

La primera respuesta del Ministerio de Salud de la provincia a su madre, Miriam Salva, en un escrito del 17 de marzo pasado, fue desde la Dirección de Asistencia Médica de la cartera sanitaria. Se indicó que el organismo no se encontraba “en condiciones de cubrir el material quirúrgico solicitado: adhesivo biológico – sellador de duramadre kit 1 ml x 3 envases, debido al "alto costo" de este insumo. En la misma nota se sugería “gestionar la provisión ante la Dirección de Asistencia Directa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”.

La madre orientó entonces el pedido al organismo nacional, pero también las respuestas fueron negativas. El expediente volvió a ingresar a la provincia, en donde esta vez le dijeron que “vuelva el 23 de abril, pero no me aseguraron si iban a conseguir o no, es incierto”, manifestó Salva, preocupada porque el día en el que finalmente le dirán si podrá contar con el insumo para la operación, está a solo 10 jornadas de la fecha prevista para la intervención quirúrgica.

Consultada por Salta/12, ayer la titular de la Dirección de Asistencia Médica del Ministerio de Salud de la provincia, Marcela Güiraldes, respondió: “Me informan desde la Dirección de Abastecimiento que se está realizando el trámite”.

Mientras, Salva contó que su hija ya sufrió desmayos y convulsiones, además de la migraña. Recordó que antes de acceder a una tomografía computada le dijeron "directamente que tenía que pagar 65 mil pesos o no la hacían. Y yo con mi sueldo de acompañante terapéutica no puedo afrontar eso”.

Si bien ese primer costo fue cubierto desde el sistema sanitario, una vez hecho el trámite, la novedad de tener que pagar 65 mil pesos para el adhesivo la volvió a angustiar. La madre contó que cuando tramitó la tomografía computada le dió "mucha impotencia saber que si necesitaba plata y no la tenía, mi hija se moría”.

Mientras siguen los trámites, “la enfermedad avanza y actualmente mi hija toma clonazepan, ibuprofeno 600, y ketorolac, pero los medicamentos ya no le hacen efecto y a la noche no puede dormir”, afirmó la madre.

Para el 3 de mayo, en caso de conseguir el adhesivo, Brisa espera una cirugía en el Hospital San Bernardo, en la que según las explicaciones a su madre, deberá estar consciente durante el proceso.