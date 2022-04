DOMINGO 17

MÚSICA

Telescopios + Blau En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, una iniciativa para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, se presentan Telescopios y Blau. La banda cordobesa irrumpió en la escena en 2013, tocando por varios lugares de la ciudad hasta que editaron el primer simple, “Un Tiempo Sin Hablar”, sin sello mediante. Aquí repasará su discografía y presentará sus últimos singles. Por su parte, Blau, proyecto de Lautaro Schachmann, interpreta la música de su último disco, Supersónico. Blaus es música con armonías jazzeras y momentos de improvisación, también música electrónica bailable, con beats y sonidos electrónicos pero con instrumentos tocados en vivo.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

Exit La sala de cine contemporáneo del CCK proyectará el largometraje de Karen Wnther. De un extremo al otro: En su adolescencia, la cineasta primeramente fue parte de un grupo de extrema izquierda y más tarde se unió a un grupo de extrema derecha, hasta que consiguió salirse. En su documental se encuentra con personas en Alemania, Francia, Noruega y los Estados Unidos que, al igual que ella, lograron alejarse de diferentes medios extremistas y que tras una lucha interna pudieron enfrentar su pasado para poder hablar de él. Exit refleja la propia historia de Karen Winther, pero también va más allá del ámbito personal, revelando mecanismos generales.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

ETCÉTERA

Desastre irruptivo Un impulso emotivo es el punto de partida de este solo de danza; impulsos que develan interrupciones infinitas de un cuerpo habitando su propio fetiche para desde allí gritar. Los ojos calman, acarician. Los ojos se hacen mujer. Una mujer mil veces habitada y cuestionada, por ella, por otros. Una mujer en su herencia, llena de tiempo y fotografías. Esta obra nace del interés por habitar uno de los tantos fetiches puestos sobre el cuerpo; del deseo de querer ser sólo ese fragmento físico, experimentar su contenido erótico. Con dirección de Eugenia M. Roces e interpretación de Eugenia M. Roces. A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

TEATRO

La pasión según G.H. Esta adaptación para el teatro de la singular novela de Clarice Lispector presenta a una mujer que emprende un viaje instrospectivo en el interior de su departamento de clase acomodada en la ciudad. En su recorrido, G.H. cuestiona las vanidades de la conciencia humana; devela las problemáticas del lugar de la mujer en el patriarcado y en el mundo del arte. Actúa Mercedes Fraile y dirige Marcelo Velázquez.

A las 17.30, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $1000.

Redención Una vida enfocada a los vicios y placeres marca la historia de unos jóvenes amigos, hasta que un hecho trae consecuencias y los hace tocar fondo. Cinco años después se reencontrarán en un culto evangelista, buscando redimirse de su pesada culpa y siguiendo los mandatos de su religión, hasta el punto de luchar contra su verdadera naturaleza. La religión en el cuerpo. Una historia original y humana que cuenta de primera mano las vidas marcadas por la religión como intento de corrección del pasado. Redención es una obra de Máximo Duem y cuenta con las actuaciones de: Carla Di Amore, Emmanuel Maximiliano, Robertino Grosso, Agustina Rivarola, Nicole Trasandes, Pablo Ventre y Kevin Vainer.

A las 20, en Bar de Fondo, Julián Álvarez 1200. Entrada: $800.

LUNES 18

ETCÉTERA

Par Este es un proyecto colectivo, un ensamble de talleres experimentales multidisciplinarios a cargo de artistas contemporánexs. Se propone un acercamiento a la práctica artística y la producción de obra desde una perspectiva múltiple, situada en un contexto específico: el museo. Algunos talleres buscarán entablar diálogos críticos y también de fascinación con las obras del Malba, mientras que otros tendrán conexiones con la escena artística actual. El programa incluirá prácticas vinculadas a la ilustración, la performance, el teatro, la poesía, el fanzine, la música y los efectos experimentales.

Hasta el 11 de noviembre, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

ARTE

Verde y negro Se exhiben obras recientes de Florencia Böhtlingk, donde se mezcla paisaje y calle, militancia y naturaleza. Los paisajes de Misiones aparecen, esta vez, despojados de relato; en el limbo de la propia paleta, sin comentario. También surgen palabras, que no reemplazan, sino que acompañan al mismo paisaje. En la serie de marchas, Florencia traslada algo del espíritu constructivo con el que viene trabajando el paisaje hace muchos años, a la mezcla de personas y consignas, que inevitablemente nos traen un aire de muralismo constructivo setentista. Aquí aparece algo nuevo que contrasta con la idea de la concreción del ideal político desde la huida a la naturaleza.

En Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

TEATRO

Mátame Almodóvar filmará su próxima película en Argentina. Los medios están como locos con la noticia pero Pedro se hace esquivo a las cámaras. Se rumorea que no todo está listo para empezar a rodar, es por eso que una productora de dudosa eficiencia contrata a un autor para que termine el guión imitando el estilo del director manchego. Los actores se presentan al casting, son elegidos, el rodaje comienza pero nadie ve a Pedro Almodóvar en el set. Esta es una creación colectiva que surge del laboratorio de montaje de Nün Teatro Bar. Actúan Ana André, Maru Belli, Juan Carosio, Fernando Kracovsky, José Pileggi y Julia Tapia. La dirección está a cargo de Marcela Grasso y Sebastián Suñé.

A las 21, en Nün Teatro Bar, Velasco 419. Entrada: $1000.

CINE

Queer diaries Una mezcla de documental, diario íntimo y autoficción, Queer diaries es un viaje sensorial y filosófico. A partir de una película inconclusa, un director de cine vive, viaja y registra sus memorias como pequeños poemas y relatos audiovisuales en un manifiesto político en defensa de lo queer. ¿Cuáles son las formas de familia y de felicidad que construimos? ¿Qué cine se debe hacer para este nuevo mundo? Santiago Giralt se pone al frente de este documental con dirección, guión y edición.

A las 20, en el Centro Cultural 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Gratis.

MARTES 19

ARTE

Excursión Esta situación, como la consignaron sus propios hacedores, se desarrolló durante el III Festival de las Artes de Tandil (1970). Pazos, Puppo y de Luján Gutiérrez idearon esta propuesta que consistía en llevar a cuarenta críticos de arte, pues en el marco del Festival tenía lugar el Coloquio de Críticos de Arte, dentro de un colectivo con el objetivo de realizar distintas paradas a medida que se recorría la ciudad. En cada una de ellas se correspondía una una acción que cuestionaba el estatuto del arte. El Archivo de Arte de la UNLP recupera su trascendencia para repensar el arte contemporáneo desde la ciudad.

Hasta el 7 de mayo, en el Centro de Arte UNLP, Calle 8, La Plata. Gratis.

Nadie sabe de lo mío Pop pandémico abre un interior coreografiado por objetos y muebles que marcan el ritmo de una multitud de estilos decorativos, de épocas distintas, y de la afectividad como escenario, es decir, de experiencias propias pero sobre todo ajenas. Y es que el interior no perdona: es la edición del propio deseo. Y en el deseo siempre hay unx otrx, un afuera. Alberto Passolini es un artista viajero que, en los últimos años, ha vivido y trabajado en Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Río Gallegos y Punta Arenas. En todos esos viajes, ha ido acomodando esa caja de los truenos que es la historia del arte de la misma manera en la que acomoda las cajas en cada casa a la que llega: con la seguridad del capricho. El curador de la muestra es Raúl Flores.

Hasta el 7 de mayo, en Constitución, Del Valle Iberlucea 1140. Gratis.

Tres punto cero Dice el texto curatorial de Agustina Rinaldi: “Las piezas materiales exhibidas en la sala son la manifestación caprichosa de un archivo. Lo tangible se convierte en una de sus infinitas expresiones, signada por una experimentación oculta –casi secreta– en la que Rafael Parratoro se aventura mediante un pacto con la máquina. Esa caótica instancia digital –en la que confluyen incontables movimientos de cursor, combinaciones de teclas y sinfonías de formas– es el ADN de las piezas tangibles, únicas e hipnóticas, que están montadas en esta galería”.

Hasta el 13 de mayo, en Espacio Juncal, Juncal 3575. Gratis.

TEATRO

Tarascones Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la hechicera culpable. Tarascones es una comedia negra, un policial dislocado. Donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate. Con dirección de Ciro Zorzoli e interpretaciones de Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia Guerty y Susana Pampín.

A las 20, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $2400.

FOTOGRAFÍA

Susurros En época de pandemia, ¿qué lugar toma el arte? Se sabe que a lo largo de la historia ha sido relevante en momentos de tensión, y la situación actual parece un buen punto de partida para nuevas creaciones. El impulso creador pasó del estupor de los primeros días, a la adecuación a una nueva forma de relacionarse y seguir. También en estos tiempos pudo observarse la articulación y el establecimiento de nuevas conductas, relatos artísticos y movimientos inesperados que todavía están en proceso. El proyecto convoca a 53 artistas y 6 curadores de 10 países latinoamericanos a responder este desafío desde su óptica personal.

Hasta el 24 de abril, en el Pabellón de Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina, Av. Alicia Moreau de Justo 1300. Gratis.

MIÉRCOLES 20

MÚSICA

Sinkunas + Salinas La pianista platense encara el tango con Alto Bondi y la cumbia disidente con Cachitas Now!, además de ser una sesionista cada vez más requerida, convirtiéndose así en una compositora clave de las nuevas músicas metropolitanas. Su actualidad profesional hacen que se encuentre tocando casi todas las semanas en algún lugar. Esta noche Noelia Sinkunas estará acompañada de la fuerza característica de la baterista, sesionista y docente Pía Salinas, con quien trabaja hace varios años. El repertorio del show incluirá tanto covers (versiones propias de hits de Rosalía o Billie Eilish ya son algo más que habitual en sus shows) como temas propios.

A las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: gorra virtual desde $50.

Larcher + Pilar Nadia Larcher es cantante y toca la guitarra. Andrés Pilar también canta y además es pianista. Ambos son compañeros de música en el grupo Don Olimpio, estrenarán en este concierto una serie de canciones propias en formato dúo. En la primera parte, tocarán canciones de Andrés sobre poemas del libro Amor y conocimiento de su padre Horacio Pilar (1935-1999); y en la segunda parte harán algunas de las nuevas canciones de Nadia Larcher.

A las 20.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1000.

ARTE

Mejores deseos La artista Mariel Uncal Scotti se apropia de ciertas estéticas populares y las exalta. Se detiene especialmente en aquellas versiones de personajes populares de la industria del entretenimiento infantil que aparecen en calesitas, kioscos, carnavales; representadas a través de conocimientos informales y resistencias estéticas y personales en los márgenes de las ciudades. Se adueña desprejuiciadamente de lo ya apropiado, traduce lo ya traducido, mientras arroja una incógnita en forma de nebulosa sobre las proporciones y características específicas de los personajes que adornaron los momentos de recreación en espacios públicos y colectivos. Elisa Strada y Luis Terán son responsables de la curaduría.

Desde el 20 de abril, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Terra incógnita Transitar al borde del misterio. Perder la noción del tiempo y sumergirse en un espacio infinito donde el agua se vuelve tierra y la tierra se vuelve cielo. Donde mirar hacia arriba es mirar hacia abajo y viceversa. Terra incógnita es un territorio inexplorado, imaginado por Renata Schussheim, Emilia De las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons, donde la fuerza unificadora del color cobija nuevas mitologías, seres y comunidades, y pone de manifiesto la magnitud de lo desconocido. Curaduría a cargo de la marplatense Laura Spivak.

Desde el 20 de abril, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis

TEATRO



Trópico del Plata En diálogo con la exposición “Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010 - 2020+”, se presenta esta particular obra escrita y dirigida por Rubén Sabbadini e interpretada por Laura Névole. Aimé vive en la habitación contigua al “Baile de los Enmascarados” y espera las visitas de Guzmán. Aimé se entrega a participar de esa suerte de orgías colectivas que prepara Guzmán, y debe acudir disfrazada acorde a las indicaciones que este hombre le da. Luego, es consumida por los asistentes que concurren con su disfraz “puntillosamente elaborado”. Contar la historia de esta relación es explorar los límites más sórdidos del poder, lo insondable del poder, es narrar cómo un cuerpo puede ser devorado por otra voz, hasta los huesos, y cómo un disfraz puede incrustarse al cuerpo hasta volverse piel.

A las 19.39, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

JUEVES 21

Kool & The Gang La banda de funk & soul regresa a la Argentina luego de 24 años, con canciones clásicas como “Celebration”, “Get Down On It”, o “Ladies Night”. Los encargados de realizar el opening del show serán los argentinos Palta & The Mood, quienes desde el año 2014 se han concentrado en fusionar diversos géneros como el Jazz, Blues y Funk buscando nuevas experiencias y sensaciones. Viene de presentar su segundo álbum Resistencia, en el cual combinan las texturas del Funk y el Soul con un sonido retrofuturista, una búsqueda moderna que parece de otra época.

A las 21, en el Luna Park, Av. Eduardo Madero 470. Entrada: desde $3500.

MÚSICA

Boy Pablo El proyecto noruego de pop-rock indie liderado por el cantautor y multinstrumentista chileno-noruego Nicolás Pablo Muñoz se presenta por primera vez en el país. Como banda en vivo, Boy Pablo también consiste de Gabriel Muñoz, Eric Tryland, Henrik Åmdal, Sigmund Vestrheim y Esteban Muñoz. Su estilo musical ha sido comparado con el de Mac DeMarco con otras influencias como Veronica Maggio, Tyler, The Creator, y la música chilena de los años 70 que su padre le hizo escuchar. Abre el show Odd Mami.

A las 20.30, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $4000.

Conexión Sujatovich Un espectáculo donde intervienen las historias personales de los participantes, no como espectadores sino colaboradores de esta nueva obra de creación espontánea. El pianista y ahora cantante Leo Sujatovich, interpretará un repertorio de sus composiciones para cine, canciones junto a Spinetta y otras músicas, intercaladas con las improvisaciones a partir de los relatos escritos o grabados por la audiencia presente, en tiempo real, sin preparación, sin ensayo. Los textos, leídos o escuchados serán narrados por la misma audiencia o por el propio músico.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Entrada: $1000.

ARTE

Guerrilleras ¿Cómo hablar de los cuerpos? ¿Cómo descontruirlos de la maquinaria cotidiana que los estandariza y modela? Guerrilleras es un proyecto escultórico a escala del cuerpo natural, una familia de esculturas contundentes, con cavidades y protuberancias que evocan senos, anos, bocas y ojos. Presencias que se extienden en un mismo espacio interactuando entre ellas y con el público. Estas obras encuentran un delicado equilibrio entre la fragilidad y la fuerza, entre lo circunspecto y el absurdo. La muestra de Carolina Favre está curada por Laura Spivak, Luis Terán y Elisa Strada.

Desde el 20 de abril, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis

TEATRO

Samurai punk Dos amigos (un director y una actriz) emprenden un viaje en busca de un reconocido y exitoso actor para ofrecerle una participación especial en la película que ellos están filmando hace cuatro años y que está a punto de quedar inconclusa. Esta obra ganó el premio del Complejo Teatral Buenos Aires-Banco Ciudad a la Producción de Teatro Independiente 2021. Cuenta con autoría y dirección de Santiago Pedrero Estevez y un elenco conformado por Emiliano Carrazzone y Lucila Casalis.

A las 20.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: desde $800.

VIERNES 22

CINE

Una década Bazofi El ya clásico Festival de Rarezas de la Filmoteca Buenos Aires cumple diez años ininterrumpidos desde su primera edición, organizada por Fabio Manes y Fernando Martín Peña en 2012. Para esta fecha especial, el Bazofi recupera films exhibidos durante esta primera década de vida, todos en 35mm. Esta noche podrá verse Tigre, de Lamberto Bava. Caracteriza este film un tratamiento violento, que tiene como eje a un ex policía decidido a refugiarse en un medio donde impera la soledad, enmarcada en bosques y montañas. Actúan Michael Sopkiw, Valentina Forte, George Eastman y Stefano Mingardo.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $700.

ETCÉTERA

Festival Sumar Este movimiento cultural de producción colectiva, autogestiva, colaborativa, inclusiva y federal tiene como objetivos principales la promoción y divulgación de las expresiones artísticas; el desarrollo de lxs artistas en producción autogestiva; y la formación de público participativo en todas las disciplinas del festival. En el marco del Festival se plantean diferentes tópicos que atraviesan a la sociedad misma. Para ello, se propone a través de los distintos lenguajes artísticos y referentes de la comunidad trazar un camino con foco en los ejes historia y memoria. Participan: Proyecto Gómez Casa, Felix San Martín, El Fin del Cuento, Las Tamboras, Wakitokys, M.E.T., Jaz Pimentel, Danzi, Marcela Viciano, Luz Galathea, Infini7a, Ciertas Petunias y La Runfla.

Hasta el 24 de abril, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

La Cara de los Últimos La agrupación formada en 2012 en Haedo presenta en vivo “Remolinos”, su nuevo lanzamiento, acompañado de un video filmado por India Audiovisuales. Con una década de trayectoria La cara de los últimos abrieron el juego con el EP Transideral, que contiene 4 canciones donde dejan asentada la dirección y el carácter musical. Durante todo el 2015 y 2016 realizaron más de 20 shows y paralelamente trabajaron en nuevo material en su sala/estudio. En 2017 publicaron Un puente invisible, bajo la producción artística de Gerardo Farez, ( Palo Pandolfo, Tan Biónica, Abril Sosa, Tremor, Leo García), grabado en MCL Records y Martillo Estudio. La banda invita prometiendo un show íntimo que recorrerá canciones de todos los discos, seleccionadas especialmente para esta noche.

A las 21, en el Galpón de Haedo, Concordia 625. Entrada: $800.

TEATRO

Corredores Unos corredores de running se desplazan a través del territorio y de la historia nacional contemporánea, intentando esquivar cualquier contingencia que les impida proseguir la marcha. En el desarrollo, el recorrido se transformará en un derrotero que desalienta la esperanza de alcanzar cualquier meta. El espectáculo despliega un texto construido en verso inspirado en el modernismo de Lugones, y la disciplina atlética del running, con sus especificidades, su jerga, su mística deportiva. Dirige Pablo Caramelo quién también forma parte del elenco. Lo acompañan Mariela Acosta, Manuela Méndez, Sebastián Saslavsky y Juan Trillini.

A las 23, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $1000.

SÁBADO 23

MÚSICA

Bienal de arte joven Bajo el lema El hábito de crear mundos, llega la quinta edición de La Bienal. La gran fiesta incluirá música, teatro, danza, cine, performance, muestras visuales, literatura, diseño, DJs, y más de 100 actividades en las que el público podrá encontrarse con las nuevas generaciones de artistas de todo el país. Esta noche tocará la cantante Clara Cava. En 2018 lanzó "Notarlo Sin Decirlo", "No es el Color" y su primer EP Antibioticx, puntapié para que comiencen a prestar atención a su trabajo. En sus canciones hay una influencia de artistas de Neo Soul y R&B sobre una base de beats electrónicos, Jazz y Smooth Pop.

Desde las 14, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Kumbia Queers Nacida como un desprendimiento de la histórica banda del rock alternativo She Devils, Kumbia Queers se funda en 2007 para componer lo mejor del punk rock fusionado con cumbia y música tropical. Después de la partida de la histórica cantante mexicana Ali Gua Gua la banda está actualmente integrada por Pilar Arrese en guitarra, Inés Laurencena en batería, Pat Pietrafesa en bajo, Juana Chang detrás de las voces y el charango y Flor Linyera en los teclados. Al evento se le sumará la performer Dat García y habrá visuales de Lula Decraneo. Este espectáculo forma parte del evento II Festival Latinoamericano de Actividades Escénicas con Temáticas de Género (TEGE).

A las 22, en Cultura del Sur, Av. Meeks 1066. Entrada: $800.

Celli Santiago Celli es un músico y compositor argentino que formó parte de Salvapantallas. El dúo integrado con Zoe Gotusso desde 2016 había logrado instalarse indiscutiblemente dentro de la nueva escena musical argentina y acababa de lanzar SMS cuando, en agosto de 2019, decidió anunciar su separación con una extensa gira de despedida por Argentina, Chile y Uruguay a la que llamaron “Hasta Luego”. Celli dio a conocer su proyecto solista con su primer single, "Sincero", una semana después de su último show con Salvapantallas, el 2 de noviembre de 2019, Teatro Ópera.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1200.

CINE

Decálogo para un retrato A sus 93 años, pocos meses antes de su muerte, Anatole Saderman, uno de los nombres fundamentales de la fotografía argentina del siglo pasado, rememora momentos de su aventura americana, desde la niñez en su Moscú natal, la emigración y los años berlineses, hasta su desembarco en Montevideo y el surgimiento de su vocación por la fotografía. A lo largo del documental se irán presentando diferentes apariciones de Saderman en la televisión, a través de entrevistas, charlas y clases. Fragmentos de sus memorias, ilustradas con fotografías y material fílmico de archivo. Exposiciones y libros, distinciones nacionales y extranjeras. Y el testimonio de diferentes personalidades, historiadores y teóricos de la fotografía, y artistas plásticos retratados por Saderman, como Carlos Alonso.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $700.

ETCÉTERA

Montaña Hoguera Este es un espectáculo de títeres tradicionales chinos. Adaptado al español de la novela más popular y canónica del folklore de ese país, Peregrinación al oeste. Interpretado por artistas chinos y argentinos, promete un viaje inolvidable hacia el corazón del gigante asiático. Se trata de una experiencia cultural que ha entretenido a grandes y chicos desde hace más de 1500 años. Autor y Dirección general: Ignacio Huang.

A las 16, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $700.

