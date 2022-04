La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) de la Ciudad de Buenos Aires realizó este martes, por segundo día consecutivo, un paro de dos horas en el Premetro porteño. La "medida de autodefensa", como la catalogaron, fue convocada para reclamarle a Emova (ex Metrovías), la empresa concesionaria del subte de CABA, que concrete una obra clave para la seguridad de los trabajadores y pasajeros del Premetro: la automatización del sistema de cambios de vías, algo a lo que la empresa se comprometió el año pasado. Desde la Agtsyp advirtieron que la no realización de la obra "implica el riesgo de que un tren descarrile o de que dos trenes ingresen a la misma zona de vías".

"La empresa Emova sigue sin cumplir el acuerdo firmado en septiembre de 2021, en el que se comprometió a realizar la automatización de los cambios de vías del Premetro en el plazo de 180 días", denunciaron los trabajadores y trabajadoras en un comunicado firmado por Roberto Pianelli, secretario general del sindicato, y Néstor Segovia, secretario adjunto. Los seis meses de plazo se cumplieron la semana pasada, por lo que la Agtsyp decidió comenzar a realizar medidas de fuerza "frente a la falta de respuesta de la concesionaria Emova ante el reclamo por la implementación de medidas de seguridad". El servicio del Premetro estuvo interrumpido este martes entre las 17 y las 19 horas. El lunes ya se había realizado otro paro entre las 14 y las 16.

Para el Premetro, el sistema de cambios es clave porque buena parte de su traza tiene tramos de vía única, como el ingreso a la estación Centro Cívico, una de las terminales de la línea. Precisamente en las inmediaciones de esa estación fue que en diciembre de 2020 se produjo un choque entre dos formaciones que circulaban por la misma vía única y que dejó cinco heridos como saldo. "Ese fue el punto de inflexión, ahí dijimos esta tarea no nos corresponde y ponemos en riesgo nuestro trabajo y la vida de pasajeros y pasajeras", contó ahora Enrique Rositto, secretario de prensa de Agtsyp. Sin la automatización de los cambios de vías, son los propios conductores y conductoras los que, desde arriba del tren, deben encargarse de esa tarea que, además, no está incluida en el convenio colectivo de trabajo.

"Al llegar a la zona de cambios, tanto de la Estación Pola como General Savio, los conductores y conductoras tienen que proceder a apretar unos pulsadores y observar desde arriba del tren que los cambios estén enclavados. Deben avanzar sin tener la certeza de que los cambios se hayan hecho efectivamente. Esto implica el riesgo de que un tren descarrile o de que dos trenes ingresen a la misma zona de vías y colisionen", explicó Rositto en diálogo con IP Noticias.

Desde Emova respondieron a la Agtsyp con un comunicado en sus redes sociales en el que señalaron que "el conflicto es por la negativa de los conductores del Premetro a realizar una maniobra operativa (aplicar un pulsador para hacer cambio de vías)". "Es una tarea que no está en el convenio de conductores y conductoras, es decir que no nos corresponde hacerla, pero además es una tarea de seguridad operativa, una tarea que pone en riesgo de accidente a la circulación del Premetro", respondió Rositto. Desde la Agtsyp reclaman que la empresa contrate personal idóneo para esa tarea mientras no se concrete la automatización.

En el mismo comunicado, Emova -- nombre que adquirió la ex Metrovías de los Roggio desde que en septiembre del año pasado Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) decidió otorgarle la operación del servicio por al menos doce años más -- aseguró que el sistema de cambios "está en proceso de modernización", aunque demorado por "las restricciones provocadas por la pandemia".