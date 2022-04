El gobierno bonaerense confirmó el pago de un retroactivo en las compensaciones tarifarias adeudadas a las empresas de transporte que habían anunciado un paro de colectivos a partir de esta noche, con lo cual se prevé que la medida de fuerza sea levantada en las próximas horas.

Además, a través del Ministerio de Transporte provincial hizo un llamado a los empresarios del sector a “inaugurar una era del diálogo” y a discutir la variación de los costos operativos para salir de la situación en que se encuentran.

"Hay muchas empresas que, entiendo, están jugando al límite, tiene al día a día contado, entiendo hay que resolver un montón de cosas, seguro, pero esto se resuelve con diálogo", puntualizó el titular de esa cartera, Jorge D’Onofrio.

La medida de fuerza para esta noche, entre las 22 y las 6 de mañana había sido anunciada por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEPA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires (CTPBA). Todas reclaman la normalización del pago de los subsidios.

A través de un comunicado hablaron de “grandes demoras que se producen en el pago de las compensaciones tarifarias” y que “a las empresas de jurisdicción provincial y comunal están imposibilitando la operación normal de sus servicios”.

D’Onofrio reconoció que “la provincia de Buenos Aires estaba debiendo un retroactivo de octubre” y aseguró que “durante esta mañana se está pagando” esa deuda. Por lo tanto, añadió, “no hay motivo para que este lock out patronal se lleve a cabo".

"Me llama la atención que algunos, la mayoría no, hagan eso; que tomen a la gente de rehén. Porque no es un paro de choferes, es un paro de empresarios", agregó.

Además, cuestionó que "esto no se arregla con comunicados, se arregla trabajando. En el barrio si tenemos algo que decirnos, nos lo decimos en la cara, algunos se apresuraron y este no es el camino, el camino es sentarse con el gobernador, con el ministro y buscar solucionar los problemas".

Durante una entrevista por Radio 10, el funcionario dijo que tras la paritaria de la semana pasada seguramente los empresarios "necesiten revisar los costos y está bien pero que lo planteen".