Una escuela de la ciudad de Rosario amaneció este miércoles con más de 40 vainas servidas en el ingreso principal del establecimiento y una nota intimidatoria contra las docentes.



La amenaza fue realizada en la Escuela Islas Malvinas, ubicada en Uriburu y España, y una de las primeras hipótesis era que se habría registrado una balacera. Si embargo, no se encontraron los impactos de balas en edificio por lo que cobraba fuerza la posibilidad de que las vainas servidas fueron dejadas en el lugar con un sentido.

"A ver si se ganan el sueldo, así que ocupate de tu cargo y de tus sorras (sic). Seños eran las de antes", es el mensaje escrito en la nota que fue dejada junto a las vainas.

Gentileza La Capital

La palabra del Gobierno provincial

Tras el hallazgo, se suspendieron las clases y la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, expresó su preocupación por la amenaza. "Es la escuela de mi barrio, vivo cerquita de la Islas Malvinas, a dos cuadras", contó en declaraciones radiales la ministra.

Y agregó: "La verdad es que no se entiende lo que pueden buscar, es una cuestión que nos conmueve seriamente a todos porque cuando una sociedad no está pudiendo cuidar el lugar donde crecen los niños, en este caso es una escuela primaria, estamos realmente en un punto de inflexión en el que hay mucho que reflexionar y que pensar".

Además, Cantero contó que ya vienen trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial "por otras cosas que pasan en la escuela".

En tanto, la directora interina de la institución, Daniela Kuriguer, expresó: "Estamos muy dolidos, no tenemos algún conflicto particular".

"Lamentablemente tuvimos este episodio. Nos dejan una nota bastante intimidatoria que hace alusión a todo el personal, no se nombra a nadie en particular, pero nos tratan de zorras a las docentes", precisó la responsable de la escuela. "No sabemos por qué ocurrió. Se está investigando", comentó Kuriguer.

En la escuela, trabajaba personal del Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).