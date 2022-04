En una reunión de la Mesa Social Minera de Tolar Grande, la provincia de Salta informó que en breve se comenzará a pavimentar la ruta nacional 51 y se realizarán trabajos de mejoramiento en las rutas provinciales 27, 17 y 119.

En el encuentro estuvieron la secretaria de Minería y Energía, Flavia Royón; el intendente de Tolar Grande, Sergio Villanueva; el director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, y representantes de las empresas mineras; la Cámara de Minería; la Cámara de Pequeños Proveedores Mineros de la Puna y referentes de las comunidades de la zona.

Los funcionarios provinciales detallaron los convenios de articulación alcanzados entre el gobierno, Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta) y Vialidad de Salta para la ejecución de los corredores mineros que comprenden las rutas 51, 27, 17 y 119. Destacaron el aporte del sector privado a través de la participación de empresas mineras y de la firma que maneja el Estado provincial (Remsa) “para activar el mantenimiento de los caminos de la Puna y ahora, para la puesta en marcha de la pavimentación”.

Uno de ellos, el proyecto Mariana, de la empresa china Ganfeng, el cual se dedicará a la extracción de litio, ejecutará vías de contingencia en vista del movimiento vehicular que supone la etapa de construcción próxima a comenzar. También se evaluó la necesidad de coordinar un comité de transporte para controlar el tránsito.

Por otro lado, representantes de la empresa Corriente Argentina, que lleva adelante el proyecto de extracción de cobre denominado Taca Taca, informó el inicio de la campaña de exploración de agua en el paraje Las Burras. En ese sentido, los funcionarios de la secretaría de Recursos Hídricos aclararon que los permisos que emite la autoridad son puestos bajo análisis conforme al código de agua donde la principal prioridad del uso del recurso es el consumo humano.

Permiso a dudar

El coordinador general de la comunidad Kolla de Tolar Grande, Mario Alancay, le dijo a Salta/12 que en principio prestaron su consentimiento para que la firma comience a realizar “solo exploraciones y nada más que eso, para saber qué calidad de agua y qué cantidad tenemos”. “Pero solo autorizamos la exploración, no para explotar ni para otra cosa, y tampoco significa que vamos a dar permiso y autorización para todo”, agregó.

Luego el referente contó que desconfían de lo que resulte de esas exploraciones y temen que Recursos Hídricos “haga lo que muchas veces hacen ellos y también Turismo, que es autorizar a cualquiera a sacar agua, hacer explotaciones o montañismo”. Sostuvo que la provincia no tiene recursos para hacer los estudios pertinentes “son solo un ente contralor”, por lo que afirmó que como comunidad “vamos a reclamar y hacer valer nuestros derechos, porque el agua es un servicio vital y la vamos a hacer prevalecer”.

“Es lamentable porque no tenemos apoyo técnico para saber si el estudio que va a realizar la empresa minera nos va a decir la verdad o nos va a mentir que el agua no es potable para poder usarla”, prosiguió Alancay, quien agregó que tampoco confían en los entes provinciales “porque tienen puesta la camiseta de las mineras”. Y añadió que el acuífero de Las Burras es uno de los más grandes de la zona, “sería bueno que todas las pruebas las haga el Estado y no la propia minera que maneja intereses”.

Con respecto al anuncio del mejoramiento de las rutas también se permitió dudar porque “son promesas de hace años”. El coordinador comunal relató que llevan años luchando para tener caminos dignos, “mucho más con el tema este de las mineras, que con el transporte pesado las deterioran”. Explicó que antes con uno o dos mantenimientos por año los caminos estaban en forma, pero ahora el tráfico es permanente y el deterioro se hace notar: “a ellos se les rompe una camioneta y van y se compran dos, pero nosotros no tenemos con qué movernos”.

“Dicen que este es el corredor minero, que acá está el futuro de la provincia y que con esto nos salvamos todos, pero las rutas están hechas una porquería siempre”, disparó, por lo que no se quiso ilusionar con los nuevos anuncios. “Todos los años hacen lo mismo, traen tres o cuatro máquinas, hacen algunos trabajos y cuando la cosa se calma desaparecen de nuevo”, continuó. Por esto adelantó a los funcionarios presentes en la mesa que les daban un tiempo prudente de un mes para ver avances, y que si no, saldrían a cortar la ruta “y ninguna minera va a poder trabajar”.

El senador por Los Andes, Leopoldo Salva, que en más de una ocasión solicitó el accionar de Vialidad Nacional y provincial para mejorar los caminos zonales, coincidió con la mirada de Alancay, pero se entusiasmó al ver que “al menos en la 51 ya armaron el campamento”, lo que indicaría que se está más cerca, “pero más contentos vamos a estar cuando veamos las máquinas y la gente trabajando, porque los carteles están hace rato”,advirtió.

Recordó que mediante la Cámara Alta ya solicitaron un Plan de Infraestructura Vial en la Puna “para el desarrollo sostenido en el tiempo, y que no solo sean parches”, “porque si no lo hacemos ahora, el día de mañana nos vamos a arrepentir”, añadió.

Asimismo, acompañó el pedido de Alancay para asegurar la transparencia en cuanto a los estudios del agua, “Recursos Hídricos tiene que asegurar que toda esa exploración en la zona va a cuidar el agua y las tierras de las comunidades para no perjudicar nuestras vegas y manantiales”.