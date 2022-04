Putin califica como "éxito" la "liberación" de Mariupol pero evita asalto final a planta industrial

El presidente ruso, Vladimir Putin, celebró que sus tropas tomaron con "éxito" el control de la ciudad ucraniana de Mariupol, y ordenó asediar a los últimos combatientes atrincherados en la planta industrial de Azovstal "para que no pase ni una mosca", sin llevar a cabo un asalto para evitar un alto costo en vidas.



"El fin del trabajo de liberación de Mariupol es un éxito", dijo Putin a su ministro de Defensa, Serguei Shoigu, en un encuentro difundido por la televisión en las primeras horas de hoy, día 57 de la invasión a Ucrania.



El mandatario ruso también le indicó que prefería asediar a los últimos combatientes ucranianos en la fábrica de Azovstal, porque un asalto se cobraría demasiadas vidas. La zona está compuesta por una extensa red de galerías subterráneas.



"Considero que el asalto propuesto de la zona industrial no es apropiado. Ordeno anularlo", dijo Putin. "Se tiene que pensar (...) en la vida de nuestros soldados y oficiales, no se tiene que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra", prosiguió.