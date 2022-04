Hace 50 años nacía el PSP como una organización política de izquierda democrática que procuraba combinar el estudio y la práctica del socialismo con la comprensión de la realidad argentina, para la transformación social de nuestro país junto a las mayorías nacionales. En las palabras pronunciadas por Guillermo Estévez Boero aquel 23 de abril de 1972, se expresaba: “Nosotros venimos a esta conjunción de socialistas no a enseñar; venimos a aprender el socialismo, pero por sobre todo venimos a hacer el socialismo. (…) El Partido que se crea es Socialista, porque basa su ideología en la obra de aquellos gigantes del pensamiento que descubrieron el mecanismo del capitalismo y las vías de superación. Es Popular porque su objetivo central es la organización de la clase trabajadora y de las grandes mayorías nacionales”. A medio siglo de este hito en la historia política de nuestro país, "quienes integramos la corriente de opinión BASES ratificamos los lineamientos fundamentales que orientaron la creación del PSP y reafirmamos nuestro compromiso con los sectores populares para la construcción de una nación independiente, solidaria e igualitaria".

El discurso citado de Estévez Bioero advertía: “tengan absoluta conciencia, los gorilas de derecha y los pseudo gorilas de izquierda, que el Partido Socialista Popular en forma irreversible, jamás se alineará en una nueva Unión Democrática”. “El militante del Partido Socialista Popular deberá estudiar, organizar y difundir. El socialismo se practica en la calle: al estudio de los clásicos del marxismo deberá combinársele el estudio de la realidad nacional. Los compañeros del Partido Socialista Popular deben organizarse en base a un mínimo de comunidad ideológica, teniendo tres objetivos centrales e indispensables: el trabajo colectivo, el estudio colectivo y la elaboración colectiva. Y deben, dentro de nuestra trilogía de trabajo, difundir en forma permanente nuestros objetivos. Difusión teórica y práctica, que no se realiza solo por el volante y el folleto, ya que no somos una editorial, esta difusión debe estar dada por la acción militante”. “El imperialismo y la oligarquía saben que la unidad de las grandes mayorías nacionales en Argentina es su sepultura y por lo tanto tiende a la división de esos sectores populares para que siga imperando en este país la dependencia y la expoliación. Hay que tener cuidado, hay que estudiar la realidad. Quien se equivoque será aplastado por la rueda de la historia que no respeta esquemas”.

“Para cambiar la realidad nacional el Partido Socialista Popular deberá avanzar golpeando a los sectores más retrógrados y acompañando a los sectores populares más progresistas. Nadie debe equivocarse. Será objetivo importante del Partido Socialista Popular mejorar en forma permanente las condiciones subjetivas del pueblo”. “Ante el futuro de corrupción, ante el futuro de drogas, ante el futuro de guerras y de racismos que promete la estúpida sociedad de consumo que se nos impone, el Partido Socialista Popular levanta una futura patria socialista donde el hombre sea el señor de la tierra y el espacio, donde se reconozca como máxima riqueza de la nación a su pueblo y consecuentemente la salud pública y la educación sean los pilares de todo progreso y para que en un ambiente de libertad, de bienestar y de independencia nacional se condene para siempre a la bohardilla de la historia, a la expoliación del hombre por el hombre y los pueblos por el capital”.