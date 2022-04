Cinco personas resultaron heridas este sábado tras un choque múltiple en la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Villa Urquiza, donde uno de los vehículos volcó, lo que genera importantes demoras en la zona, informaron fuentes viales.



El siniestro ocurrió pasadas las 6.40 en la avenida General Paz, a la altura de la avenida De los Constituyentes, de la mano que va hacia el Río de la Plata, donde tres automóviles chocaron por causas que se tratan de establecer.



Como consecuencia de la colisión, uno de los vehículos volcó y cinco personas fueron atendidas en el lugar por médicos del SAME, aunque dos tuvieron que ser trasladadas con heridas al hospital Pirovano, indicaron desde Autopistas del Sol (Ausol).



"Hubo cinco heridos, de los cuales todos tienen entre 26 y 35 años. Tres quedaron en el lugar después de ser examinados, y otros dos masculinos fueron trasladados con politraumatismo, aunque no revisten gravedad", explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con TN.



Poco después de las 7, personal de la empresa concesionaria y de la Policía de la Ciudad comenzaron a desviar el tránsito hacia la colectora, lo que genera una importante congestión en ambas manos.



Voceros de Ausol precisaron que las demoras alcanzan a unos 5 kilómetros, desde Constituyentes hasta la altura de la avenida Lastra, en Villa Devoto, ya que la traza principal está cortada y el tránsito se desvía por la colectora.