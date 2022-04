Thomás Maturano, tiene 15 años y es una de las grandes revelaciones de la Argentina en BMX. A los 5 comenzó a competir de manera profesional, aunque está subido a la bici desde los 3.



“Íbamos con mi papá a practicar desde que era muy chiquito a la pista de BMX de La Rioja, ahí comenzó mi amor por este deporte”. En febrero Thomy partió a Estados Unidos a probar un escalón más en su carrera, pero debió regresar hace pocos días al país por un accidente de Fabricio, su papá, que también practica la actividad. “Se quebró la clavícula, pero no es grave. Toda la familia pasó por este deporte así que ya sabemos lo que es”, advierte Thomy.

Con el regreso obligado, Thomy se sigue preparando duro para el mundial de BMX que será en Julio en Francia. En medio de la práctica del sábado, hace un alto y cuenta algo de lo vivido a La Rioja/12: “Estuvimos 46 días exactamente, nos instalamos en Houston a practicar y competir directamente”.

Apenas desembarcó, el riojano tuvo su primer éxito en Houston: “era un Big National, que es una carrera muy parecida a un mundial, a la que va gente de todo el mundo. Fueron tres días de competencia, ahí gané los dos primeros días y salí segundo el tercero”.

La segunda competencia importante fue en Carolina del Norte, en donde acumuló puntos para el mundial. Ahí también ganó dos jornadas y en una quedó segundo. “Además competí en carreras estatales, primero en las de 15 años y después en PRO, que son los de élite, que normalmente es a partir de los 18 años”.

La vida en Houston fue muy intensa para Thomy: "Allá se corre todos los fines de semana, así que durante la semana nos preparábamos para las competencias. Conseguimos un sponsor de California muy importante que buscaba pilotos para su marca. Me dieron entrenamientos, les gustó mucho lo que hago y me contrataron”, contó.

“Nuestra idea era probarnos para ver el nivel en el que estábamos y seguir preparándonos allá para el mundial. En EEUU están los mejores del mundo, así que queríamos saber dónde estábamos parados y conseguir sponsors”.

Con las puertas abiertas de la meca del BMX, Thomy se va a seguir preparando para el Mundial en Francia: “Sé que puedo volver, pero ahora lo más importante es el Mundial y los Grams en EEUU”.

La vida en bici

Si bien desde los tres está subido a la bici, a nivel nacional recién a los seis años pudo comenzar con las competencias nacionales internacionales, según las normas del deporte. “La primera vez que viajé a una competencia internacional fue a Lima, Perú, en 2013. De ahí fuimos a Chile, Estados Unidos y otros lugares del país. “De la bici ya me gustaba todo. Siempre fue una pasión. Me encantaba saltar, me divertía. Es un deporte de alto riesgo, pero a medida que los vas practicando cada vez te sale mejor”, asegura.

En pandemia, los planes de Thomy dieron un vuelco total: estaba lista su temporada 2019 en EEUU, pero el sueño se postergó hasta este año. El piloto siguió con su pasión a full: “Mi meta fue seguir trabajando, a pesar de que no podía. Seguí trabajando mucho en mi casa. Tocaba entrenar sabiendo que algún día iba a terminar esto”.



Para Thomy este viaje a EEUU “fue el más importante, no solo por la cantidad de corredores, sino para saber dónde estaba parado”.



BMX en La Rioja

Thomy hace una evaluación del BMX en su provincia: “La Rioja tiene un nivel increíble de BMX, es una provincia que siempre tiene hambre de gloria. Los chicos quieren ganar siempre. Pero es un deporte caro que lleva mucha dedicación”, explicó.

En la provincia existen dos pistas. Una pista de hace muchos años de nivel mundial: “Necesitamos una pista nueva, que tenga partidores altos. A nivel mundial se compite a partir de seis metros y ocho metros: la necesitamos”, señaló.