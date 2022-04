Este 24 de abril se cumplen 107 años del comienzo del genocidio armenio, el plan de matanzas sistemático en el que el Imperio Otomano con los Jóvenes Turcos. ala cabeza asesinó a más de 1.500.000 de armenios. El Estado turco mantiene un férreo negacionismo y sostiene que las muertes fueron producto de una guerra.

Turquía tiene a lo largo y a lo ancho de su territorio estatuas, monumentos y calles en honor a los genocidas, a quienes el Estado recuerda constantemente como héroes. Dialogamos con el doctor en Antropología y especialista en genocidios Carlos Antaramian, autor de textos como "Esbozo histórico del genocidio armenio" y "El mártir armenio: la construcción política de una figura ejemplar después del genocidio", entre otros.

¿Qué ocurrió con los culpables?

Las cortes marciales de Constantinopla para condenar a los responsables del genocidio fracasaron. Tan solo 18 cabezas del partido Unión y Progreso de los Jóvenes Turcos fueron declarados culpables y condenados a pena de muerte, aunque finalmente tres recibieron ese castigo. El resto de los culpables, entre ellos Mehmed Talaat, Ismail Enver y Ahmed Djemal, las cabezas del triunvirato, se habían escapado y fueron sentenciados in absentia. El gobierno de Ataturk no tenía interés en juzgarlos e incluso los apoyó.

Los 3 miembros del triunvirato fueron localizados por miembros de un grupo clandestino de armenios que los asesinaron. Soghomon Tehlirian admitió haber matado a Talaat Pashá en Berlín (1921) y fue absuelto por un tribunal alemán, con el argumento de que "le dio muerte al tirano".

¿Por qué Turquía no reconoce el genocidio?

En 1920, con el Imperio Otomano derrotado tras la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Sevrés, apoyado por Estados Unidos, a través del cual se le devolvían territorios a Armenia y se la consolidaba como un Estado libre. Pero poco después de firmado ese acuerdo llega al poder Mustafá Kemal, un caudillo cuya resistencia militar expulsó a las tropas de los aliados que querían repartirse sus territorios.

Al haber echado a las potencias europeas y no estar condicionado, Ataturk quiso sentarse en la mesa de negociaciones, pero ya no como un Estado débil y vencido, sino como uno poderoso. En 1920 Armenia ingresa a la Unión Soviética y su reclamo se desvanece, y a los 3 años se funda la República de Turquía, con Ataturk como su padre fundador y primer presidente. En 1924 se firma el Tratado de Lausana, en donde no se menciona ninguna matanza a los armenios y se delimitan las fronteras de la Turquía moderna.

En la actualidad el Estado turco mantiene un férreo negacionismo. Reconocer el genocidio sería admitir que no solo no juzgaron a los culpables, sino que los premiaron con honores e incluso pensiones de por vida para ellos y sus familias. Turquía estaría admitiendo que los padres de su patria, homenajeados y recordados como héroes, fueron criminales de guerra.

"El momento para instar a los turcos a reconocer el genocidio fue hace 100 años, cuando fueron vencidos. Ahora no hay forma, es como si México le exigiera a Estados Unidos pagos compensatorios o devolución de territorios, puede quedar en el discurso, pero no va haber ninguna organización que pueda llevar a cabo esas sanciones", asegura Antaramian.



También temen al reclamo de tierras y/o de una compensación económica de parte de Armenia. "Tiene que ser algo interior, Turquía debe ser la que busque una política de hermandad. Hay un gran porcentaje de la población turca que reconoce el genocidio porque lo oyeron de sus abuelos, que en muchos casos eran armenios, y otra porción importante que es kurda que lo reconoce", agrega Antaramian.





El negacionismo de Erdogan y el gesto de los Lobos Grises de su canciller

El gobierno de Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, afirmó en varias oportunidades que "se le agregó un 0" a la cantidad de muertos, y que los armenios mataban inocentes en aquel entonces. El pasado sábado 23 de abril, el canciller turco Mevlüt Çavuşoğlu le hizo el gesto de los Lobos Grises a un grupo de armenios que se manifestaban durante la inauguración de la embajada en Uruguay, justo un día antes del 24 de abril.

Los Lobos Grises son un grupo terrorista ultranacionalista y de extrema derecha, que apoyan al actual gobierno turco y se han adjuficado atentados contra armenios, kurdos separatistas, militantes de izquierda y defensores de derechos humanos.

"El único aliado que tienen los armenios actualmente es el HDP y están todos presos", advierto Antaramian, en referencia al izquierdista "Partido Democrático de los Pueblos". Uno de los representantes más importantes de ese partido es Garo Paylan, de origen armenio y legislador del parlamento turco.

¿Qué países reconocen el genocidio?

Hoy son 31 los Estados que reconocen el genocidio armenio: Argentina, el único que lo reconoció en sus 3 poderes, Uruguay, el primer país en reconocerlo, Chipre, Estados Unidos, Paraguay, Brasil, Rusia, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Canada, Grecia, Líbano, Bélgica, Francia, Suecia, Italia, Suiza, República Checa, Portugal, Eslovaquia, Países Bajos, Polonia, Venezuela, Lituania, Chile, Bolivia, Austria, Luxemburgo, Alemania y Siria. También se sumaron órganos internacionales como el Parlamento Europeo y el PARLASUR.

