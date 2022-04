El número 1 del mundo, Novak Djokovic, perdió con el ruso Andrey Rublev (8°) 6-2, 6-7 (4), 6-0 en la final del Abierto de Serbia, donde buscaba su primer título en una temporada hasta el momento con escaso protagonismo por su decisión de no vacunarse contra la Covid-19, lo que le impidió participar de los principales torneos.



Djokovic, que llegaba de ser eliminado en la ronda inicial del Masters 1000 de Montecarlo, se midió por primera vez en el año con un jugador "top ten", en el marco de un certamen de rango menor (ATP 250), al que acudió con la intención de relanzar su campaña.



Sin embargo, el serbio no pudo coronarse esta vez en su ciudad natal, Belgrado, como sí lo hizo en 2009 y 2011, aunque logró imponerse en tres partidos durante la misma semana, algo que no sucedía desde el año pasado.



El número 1 del mundo le ganó primero a sus compatriotas Lazlo Djere (50°) y Miomir Kecmanovic (38°), y después al ruso Karen Khachanov (26°).



En lo trascurrido de 2022, el serbio jugó apenas ocho partidos, con un balance de cinco triunfos y tres derrotas, una estadística que intenta mejorar de cara a Roland Garros, previsto en París del 22 de mayo al 5 de junio.