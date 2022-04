El peronismo santafesino aguantó hasta donde pudo las tensiones internas instaladas en el Frente de Todos a nivel nacional, con inocultables derivaciones en este territorio. Matilde Bruera y Paola Bravo formaron esta semana el bloque “Lealtad Kirchnerista” en la Cámara de Diputados de Santa Fe, dejando aún más desarticulada a la bancada oficialista. Pero la ruptura tiene más fundamentos locales que los argumentos publicados acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la necesidad de “visibilizar el respaldo a Cristina Kirchner como conducción del peronismo”, como lo expresó la diputada Bravo de La Cámpora. La principal razón del desencuentro es que el jefe de bloque del peronismo Leandro Busatto salió a la cancha prematuramente como precandidato a gobernador por La Corriente de la Militancia que conduce Agustín Rossi y, es evidente, no cuenta con el apoyo del resto de los sectores.

El PJ provincial está en plena disputa porque sabe de antemano que el del 23 no será el mismo escenario que el del 19, cuando había claramente tres fuerzas disputando en Santa Fe y un candidato bien recortado que era el actual gobernador Omar Perotti.

Ahora todo llevará más tiempo y esfuerzo y sin garantía de resultados. Empoderar a un candidato peronista que encolumne a todos y abrir un contexto electoral de por lo menos tres, será una tarea titánica. Y por eso las hipótesis empiezan a multiplicarse y surgen preferencias y características. “El candidato a gobernador del peronismo tiene que ser de Rosario esta vez”, repiten en un sector. “No hay que buscar aquí ningún equilibrio territorial sino alguna referencia sólida en la actual gestión”, sostienen por otro lado. Todos saben que por un costado o por el otro el examen más importante que tiene el gobierno por delante es el mismo que lo llevó a derrotar al socialismo en 2019: la inseguridad y las altas tasas de violencia que se registran sobre todo en las dos grandes ciudades de la provincia. Es en esos territorios y sus áreas metropolitanas densamente pobladas donde más cuesta impactar con el discurso de la productividad, la inversión en ciencia y técnica y los índices positivos de la industria que aparecen claramente recortados en los sectores agrícolas de Santa Fe.

Es por eso que en el entorno del diputado Roberto Mirabella, ya lanzado como precandidato de “Hacemos Santa Fe”, le están pidiendo al gobernador cambios más profundos en seguridad. No sólo los recambios permanentes en la Jefatura de Policía de Rosario sino la cabeza del ministro Jorge Lagna que nunca logró enderezar el barco después de la pesada impronta que dejó Marcelo Sain. “Es como un equipo que hace ocho fechas que no gana y no hace un gol nunca. Hay que cambiar al técnico”, ilustran los asesores del precandidato oficialista.

Dicho sea de paso, el intendente Pablo Javkin debutó extraoficialmente ejerciendo una facultad que había pedido en público: tener injerencia en la designación del jefe de la Unidad Regional II de Policía. Técnicamente no influyó en la designación pero sí vetó la llegada de un comisario cuyo pasado en Granadero Baigorria no le gustaba mucho. Un hombre de la policía con tendencia a creer en el autogobierno de la fuerza, una tentación en la que algunos gobiernos caen con tal de que frenen la sangre en las calles. Pero los resultados de esa fórmula ya se vieron: la violencia y los homicidios no se detienen y la policía queda más pegada que nunca a las estructuras criminales.

¿Paso al Frente?

En el socialismo se dividen bien las tareas. Mientras los diputados Pablo Farías, Clara García y Joaquín Blanco se reunían con un “muy buen clima” con los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpín -siempre bien secundados por el armador y también diputado Julián Galdeano-, Mónica Fein se mostraba en Córdoba junto al gobernador Juan Schiaretti y otros diputados del Interbloque Federal incluido el dirigente que se quedó sin amigos en el peronismo: Florencio Randazzo.

Galdeano, Losada, García, Farías, Scarpin y Blanco en la reunión en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, el dirigente de la corriente interna BASES, Eduardo Di Pollina, recordó con un documento el 50º aniversario de la creación del Partido Socialista Popular con un discurso del fundador. Este partido socialista “es popular porque su objetivo central es la organización de la clase trabajadora y de las grandes mayorías nacionales”, decía Guillermo Estévez Boero aquel abril de 1972. Y agregaba “tengan absoluta conciencia, los gorilas de derecha y los pseudo gorilas de izquierda que el Partido Socialista Popular en forma irreversible, jamás se alineará en una nueva Unión Democrática”. Un tramo histórico seleccionado por Di Pollina con toda la intención de actualidad.

La reunión con Losada se dió en un contexto casi protocolar porque la senadora nacional no conocía la Legislatura santafesina. Cuando le tocó pasar por el Senado la saludó con una no tan fina ironía la presidenta de ese cuerpo, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. “Está bueno conocer la provincia”, la chicaneó sin dudarlo. Cabe recordar que la periodista rosarina reside en Buenos Aires desde hace más de 27 años y ni siquiera pudo votarse así misma porque no tiene domicilio aquí. Pero es claro que esa condición no le importó a la gente a la hora de votarla masivamente como lo hizo el año pasado.

Por su lado, el intendente Javkin puso el pie en el acelerador de la gestión esta semana al iniciar el proceso de recuperación del servicio del transporte urbano de pasajeros que es el principal y más grave problema municipal que tiene la ciudad. La salida de la empresa El Cacique en los primeros días de mayo determinará el inicio de un nuevo esquema. Pero no es el único eslabón de la cadena y en ese sentido el aporte de nación -donde siempre se reclama con justicia un mayor aporte de subsidios- llegará en una escala menor a través de la implementación de la tarjeta SUBE que traerá ventjas para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (entre otros) que la tarjeta local Movi no tiene. La financiación de estas ayudas para pasajeros, que se sumarán al Boleto Educativo Gratuito que financia el gobierno provincial, serán sostenidos por la nación. Una oportunidad que Rosario no debe desaprovechar.