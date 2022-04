El Primavera Sound Argentina 2022 se llevará a cabo entre los días 7 y 13 de noviembre en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, y se presentarán artistas nacionales e internacionales.

Argentina recibirá por primera vez el Primavera Sound, uno de los festivales de música más importantes del mundo. La preventa de entradas (early bird) se habilitará este 26 de abril, mientras que el line up se confirmará el 27 del mismo mes.

Cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

Los precios de las entradas dieron mucho de qué hablar en las redes sociales. Los mismos van desde los $19.900 hasta los $50.000, sin incluir los recargos por servicio. La diferencia entre cada entrada radica en la cantidad de espectáculos a los que se puede acceder y algunas comodidades como espacios exclusivos, sanitarios VIP, lockers y zonas de relax. Los precios se pueden ver en la página oficial y desde allí se puede llegar a AllAccess para comprarlas.





Line up del Primavera Sound Argentina: lo que se sabe

Este 27 de abril se anunciará el line up para el Primavera Sound Argentina 2022, en simultáneo a los de Santiago de Chile y San Pablo. Fuentes del festival anticiparon que artistas del calibre de Dua Lipa, Massive Attack, Tame Impala, Gorillaz, Lorde, Megan Thee Stallion, Arctic Monkeys, Maneskin, Tyler, the Creator y Tame Impala serán algunos de los que encabecen el line up.

ROAD TO PRIMAVERA SOUND

Será el evento inaugural que dará la bienvenida a la primera edición de Primavera Sound en Buenos Aires: una apertura que contará con shows en vivo de grandes nombres internacionales, a realizarse el viernes 14 de octubre.

PRIMAVERA EN LA CIUDAD

Desde el lunes 7 hasta el 11 de noviembre, Primavera Sound Buenos Aires atravesará la Ciudad con distintos shows y actividades a través de los cuales el público podrá descubrir nuevos talentos nacionales e internacionales.

De esta manera y en diferentes locaciones, Primavera en la Ciudad será la cuna de talentos emergentes, un espacio para conocer nuevos artistas y proyectos musicales.

PRIMAVERA SOUND: LA BIENVENIDA

El miércoles 9 de noviembre en el Parque de los Niños, Primavera Sound Buenos Aires presentará el mega espectáculo que dará la bienvenida al Parque de Los Niños como locación principal. Una experiencia inolvidable donde se presentará a uno de los grandes nombres internacionales, acompañado de varios artistas de renombre que formarán parte del nacimiento del festival en Argentina.

PRIMAVERA SOUND EN EL PARQUE DE LOS NIÑOS

Durante el fin de semana de cierre, entre el sábado 12 y domingo 13 de noviembre, el Parque de los Niños será el corazón de múltiples shows muy especiales que coronarán toda la semana Primavera Sound. Conciertos muy especiales de talla internacional que consagrarán la primera e histórica entrega de Primavera Sound Buenos Aires.

"Así como ha planteado la edición de Barcelona de Primavera Sound, la edición en Buenos Aires será un festival que constituirá a la vez varios festivales en uno, y donde la curaduría será la estrella indiscutida. De esta manera habrá varias propuestas para que el fan elija su propia aventura", aseguraron desde la organización.



Seguí leyendo