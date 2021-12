Es un hecho: entre el 7 y el 13 de noviembre de 2022, el mejor festival musical del mundo también se hará en Buenos Aires. Pero aunque a comienzos de este mes la noticia causó sorpresa, el desembarco del Primavera Sound se viene preparando desde hace tiempo. "Por una vez, lo hemos podido hacer sin prisa", asegura desde Barcelona el director de este encuentro de manufactura catalana, Gabi Ruiz. "Al quedarnos parados en la pandemia, hubo más tiempo para desarrollar los proyectos que teníamos en marcha."

En 2019, como abreboca de la celebración de los 20 años de esta fiesta de la música indie, sus organizadores revelaron que llevarían la marca a Los Angeles, siguiendo así con los planes de internacionalización que comenzaron en la ciudad portuguesa de Oporto. Pero entonces apareció el coronavirus. "A pesar de que Los Angeles no se pudo concretar, en nuestra cabeza sabíamos que debíamos pasar por Latinoamérica", afirma Ruiz. "Era una obligación para nosotros, pero teníamos que darle forma a esa idea."

Tras reflotar el festival con una grilla que se verá en junio en la Ciudad Condal, el Primavera Sound también le puso fecha a su debut en LA: del 12 al 18 de septiembre de 2022. Lo que no estaba en los planes de nadie era su llegada a Santiago de Chile, Buenos Aires y San Pablo. "Los Angeles es un mercado terriblemente competitivo y muy latino", describe el director del festival. "Al ver la repercusión que tuvimos entre la gente y los medios apenas los tickets salieron a la venta, eso nos animó y nos dio fuerzas para atrevernos."

► Todas las fiestas del mañana

En la edición catalana, la programación la comandan Massive Attack, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, Tame Impala, Beck, Jorja Smith, Tyler, the Creator y The Strokes, en la norteamericana lo harán Arctic Monkeys, Lorde y Nine Inch Nails. Y el Primavera Sound porteño, ¿se parecerá al catalán, al portugués o al angelino?

"Nosotros hacemos de vehículo conductor de la música, de unos valores y de una forma de ver. Pero al final el festival se adapta al lugar en el que está. Dentro de unos años, el Primavera de Buenos Aires será diferente al de Santiago. Sin embargo, ahora mismo estamos pensando en una versión más potente, más parecida a la de Los Angeles que a la de Oporto, que es una ciudad de unos 250 mil habitantes."

--Más allá de armar comunidad global, ¿qué sentido tienen estas diásporas?

--En el futuro, los grandes eventos deben dejar huella, pagar peaje. Te puedo decir que el festival de Barcelona conseguirá que la ciudad facture 400 millones de dólares; una cifra espectacular, al igual que las 200 mil visitas y el full de ocupación hotelera. Pero más allá de eso, que viene y se va, estamos trabajando todo el año. En colegios desfavorecidos, donde los niños no tienen oportunidad de llegar a la música. También en becas de estudio, impartiendo clases en la universidad, y organizando recitales gratuitos en plazas, centros cívicos y el metro. Durante la semana del Primavera Sound, queremos que la ciudad respire música. Luego, trabajaremos con la escena local.

--El rasgo que distingue al festival es su curaduría. ¿Cómo la describirías?

--Nos gusta pensar que hacemos un trabajo de señalar a las bandas. El gran público, con un clic, tiene la historia de la música a su alcance. ¿Pero por dónde empieza? Antes había revistas musicales, programas de radio y televisión. Hoy hay menos cosas. Yo descubrí música en las tiendas de discos, con quien me vendía el vinilo. Eso no existe. Queremos involucrarnos en el tejido cultural de la comunidad. Eso no se puede hacer en un día, ni comprar con dinero. Hay que trabajar, y llegamos a Buenos Aires trabajando.

► Primavera gaucha

A partir de su debut en el Primavera Sound 2010, El Mató a un Policía Motorizado y los organizadores hilvanaron un vínculo entrañable. A tal punto de que el grupo platense no sólo es habitué del festival sino que también cuenta con la distribución de sus discos a través de su sello, Primavera Labels. Aparte del quinteto, también Juana Molina, 107 Faunos y Nathy Peluso actuaron en el festival. Mientras que en 2013, en el Primavera Pro (evento dedicado a los profesionales de la industria musical), estuvieron normA y Go-Neko!

No obstante, Argentina tendrá el año próximo, y por primera vez, una delegación representativa de su escena musical en el Primavera Sound de Barcelona. De la que serán parte Las Ligas Menores, 107 Faunos, Bandalos Chinos, Cazzu, Nicki Nicole y Duki. También asistirá la banda liderada por Santiago Motorizado, que por el momento es el único exponente local confirmado para la versión de Los Angeles, además de haber sido anfitrión y padrino del desembarco del festival en Buenos Aires.

Es que hace unas semanas, en el Arenas Studios del barrio de La Boca, se realizó formalmente la bienvenida al Primavera Sound con un evento en el que tocaron El Mató a un Policía Motorizado, 107 Faunos, Dillom y L-Gante, junto a la DJ Anita B Queen. Lo organizó la empesa asociada al festival catalán en esta orilla del Río de la Plata: DF Entertainment, que también lleva adelante el Lollapalooza porteño. "Estamos agradecidos con Gabi y el increíble equipo del Primavera por elegirnos como sus compañeros de esta aventura", dijo Diego Finkelstein, fundador de la productora.

"Su llegada a Buenos Aires era algo destinado a suceder", agregó. "Primavera Sound no sólo refleja lo que sucede hoy, sino que invita a conocer lo que sucederá mañana. Plantear un festival que dure una semana entera, y que se desarrolle a lo largo y ancho de la ciudad, nos genera muchísimo entusiasmo."

"Hay una conexión brutal entre Barcelona y Buenos Aires", retoma Gabi Ruiz. "Tiene toda la lógica para mí que pase esto en este momento. Recorrí Argentina entera. Tengo muchos amigos porteños allá y aquí. Nos unen el fútbol y el amor por la vida y lo inmediato."

--¿Qué opinás sobre la escena argentina actual?

--Ahora quizá está un poco distorsionado por todo lo urbano. Hay grandes estrellas que están arrasando entre la juventud catalana y española. Me refiero a Duki, Khea, Nicky Nicole y Nathy Peluso. Pareciera que el rock no tiene vigencia, y no es así. Más allá de eso, me gustaría bucear en otras músicas y sensibilidades. Es nuestra obligación y nuestra seña de identidad. Si bien es un buen momento para todo lo latino, el cantautor sigue teniendo mucho espacio en el planeta. Creo que vamos a conseguir hacer del de Buenos Aires un evento similar al de Barcelona.

--¿Qué te pasa cuando dicen que es el mejor festival del mundo?

--Soy muy futbolero. Fui a la final de la Copa de Europa, en Roma, y llevamos un equipo de jóvenes entre los que estaban Xavi, Iniesta y un tal Messi. Jugamos contra el Manchester y la gente nos decía que no teníamos ninguna opción. Aquel era un grupo de chavales que fueron a jugar a la pelota. Luego de todos estos años, seguimos siendo esos chavales de barrio con una pasión por la música impresionante. El festival creció, y creamos una inmensa minoría. Contra todo pronóstico, ganamos todas las ediciones. Eso me hace seguir siendo humilde, e ir con pies de plomo. ¿Somos el mejor festival del mundo? Según para quién. No tenemos el dinero de Coachella. Producimos un festival desde el amor a la música, y de una manera radicalmente independiente. Somos muy buenos para la música, y malos para el dinero. Pero creo que eso es lo que nos hace diferentes.