El festival catalan “Primavera Sound 2022” se presenta del 7 al 13 de noviembre por primera vez en Argentina. El concierto, que lleva 19 ediciones en España, buscará repetir su esencia en Buenos Aires, en distintos espacios, durante casi una semana de shows.

Desde la organización del evento adelantaron que la programación buscará mantener los valores que sustentan el festival de Barcelona: sostenibilidad, igualdad de género, compromiso social e integración urbanística.

El festival se presenta por primera vez en Argentina, completando un trayecto musical que en 2022 "conectará algunas de las principales ciudades del mundo" para entender qué está pasando en la música de hoy desde el “inconfundible prisma Primavera''.

“Es para nosotros un enorme orgullo formar parte de la familia Primavera Sound”, dijo el organizador argentino del evento, Diego Finkelstein.

“Es un evento único en el mundo y sentimos que su llegada a Buenos Aires era algo destinado a suceder. Año tras año, Primavera Sound se supera a sí mismo y marca tendencia en el mundo. Su curaduría musical es inigualable. Primavera Sound no solo refleja lo que sucede hoy, si no que invita a conocer lo que sucederá mañana”, sostuvo el productor.

La promesa: el ansiado anuncio del lineup de "Primavera" respetará el mismo compromiso con el público -marca identitaria del evento a lo largo de su historial- un cartel igualitario que refleja toda la paleta de colores de la música contemporánea, uniendo leyendas de la música con los artistas del momento, a referentes con discípulos, experimentación electrónica con canciones de autor, artistas intergeneracionales con voces que capturan su tiempo, adelantaron desde la organización.

Lineup completo

Este 27 de abril se anunció el line up oficial a través de un video publicado en las redes sociales del festival:

Travis Scott

Arctic Monkeys

Björk

Lorde

Jack White

Pixies

Charli XCC

Interpol

Mitski

Phoebe Bridgers

Cat Power

Beach House

Arca

Father John Mistya

JPEGMAFIA

Caroline Polachek

Julieta Venegas

Damas Gratis

L-Gante

Miranda!

José González

Shygirl

Bad Gyal

Japanese Breakfast

Juana Molina

Santiago Motorizado

John Talabot B2B Nicolas Lutz

Raveena

Seth Troxler

Jessie Ware

Joy Orbison

Chai

Boy Harsher

Shellac

Kevin Kaarl

Beak >

Anz

Viagra Boys

Señor Coconut and His Orchestra

Shanti Celeste

Amaia

VTSS B2B LSDXOXO

Bestia Bebé

Badsista

Helado Negro

Sevdaliza

Soto Asa

Los Planetas





Quiénes tocan día por día







¿Cuál es el origen de Primavera sound?

La primera edición del festival fue en 2001 en Barcelona, pero con el correr de los años se convirtió en un evento internacional y en uno de los más importantes del mundo en su categoría.

En España se celebra entre finales de mayo y principios de junio donde se encuentran las últimas propuestas musicales del ámbito independiente junto a artistas de amplia trayectoria, abarcando todos los estilos y géneros, buscando la calidad y apostando esencialmente por el pop, el rock y las tendencias más underground de la música electrónica y de baile. Este año se presentan estrellas como Dua Lipa, Massive Attack, Tame Impala, Gorillaz, Lorde, Megan Thee Stallion y Tame Impala.

Por los escenarios del prstigioso evento han pasado Pixies, Arcade Fire, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Kendrick Lamar, Neil Young, Rosalía, Caetano Veloso, Enrique Morente, The White Stripes, LCD Soundsystem, Tindersticks, PJ Harvey, Shellac, Dinosaur Jr., New Order, Fuck Buttons, Swans, The Cure, La Buena Vida, Tame Impala y Radiohead.

¿Cuántos días dura el Primavera sound?

El festival dura casi una semana y será en noviembre de 2022. Pero está previsto que la movida artística comience mucho antes, con el evento inaugural que dará la bienvenida a la primera edición de Primavera Sound en Buenos Aires: una apertura que contará con shows en vivo de grandes nombres internacionales, el viernes 14 de octubre.

¿Cuándo es Primavera Sound 2022?

El Primavera Sound Argentina 2022 se llevará a cabo entre el lunes 7 y domingo 13 de noviembre en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene prevista una introducción el 14 de octubre con la presentación del Road to Primavera Sound.

¿Dónde es el Primavera Sound 2022?

En Argentina habrá varias propuestas: el festival comenzará el viernes 14 de octubre con Road To Primavera Sound, una apertura que contará con shows en vivo de grandes nombres internacionales.

Luego, desde el lunes 7 hasta el 11 de noviembre, los conciertos atravesarán la Ciudad con distintos shows y actividades a través de los cuales el público podrá descubrir nuevos talentos nacionales e internacionales, en varios escenarios.

En tanto, el miércoles 9 de noviembre se presentará el mega espectáculo que dará la bienvenida al Parque de los Niños.

“Una experiencia inolvidable donde se presentará a uno de los grandes nombres internacionales, acompañado de varios artistas de renombre que formarán parte del nacimiento del festival en Argentina”, según señala la información de prensa.

A modo de cierre, el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, ese mismo parque será el lugar elegido para ser el epicentro de múltiples shows muy especiales, de talla internacional que consagran la primera e histórica entrega de Primavera Sound Buenos Aires.

¿Cómo conseguir las entradas?

Este martes salieron a la venta los tickets Early Bird con descuentos exclusivos, y múltiples opciones pensadas para todos los gustos, perfiles e intereses musicales; pero se agotaron en apenas minutos. Desde la organización habían confirmado que las entradas estarían a la venta a través de Allaccess luego de que se publicara el line up oficial.

Los precios de las entradas

El abono Early Bird (antes de la presentación del lineup) para tres días costó 19.900 pesos (con acceso a Primavera Sound en la Ciudad, La Bienvenida y el fin de semana del festival).

En tanto, el abono de 4 días (general), que incluye acceso a Road to Primavera, Primavera en la Ciudad, Primavera Sound: La Bienvenida y a Primavera Sound en Parque de los Niños estaba a 25.000 pesos.

El abono VIP de 4 días, llegó a 50.000 pesos, y daba la posibilidad de acceder a Road to Primavera. Todos los tickets se agotaron en minutos.



