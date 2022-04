Charly García es uno de los artistas más importantes de la historia argentina y latinoamericana, pero su enorme repercusión no siempre ha estado relacionada con su talento musical. Así, su estilo de vida y su personalidad lo han puesto en el centro de la escena más de una vez. Lo que sucedió con Björk hace 15 años es un ejemplo en su alocada vida.

Björk es justamente una de las figuras internacionales que el Primavera Sound Argentina 2022 anunció para su line up oficial. Y a Charly, gran fanático de la artista "se le había metido en la cabeza que quería tocar con ella" según Fernando Kabusacki, cuando la islandesa vino a Buenos Aires en 2007.En el libro "100 veces Charly", de José Bellas y Fernando García, el músico relata esta increíble historia. Y casi desconocida.

¿Qué pasó entre Björk y Charly García?

Y es así: en 2007 Björk se presentó en el Teatro Gran Rex de Argentina y Charly fue con algunos amigos a verla. Una vez finalizado el show, fueron al bar donde se suponía que iría la islandesa. Sin embargo se quedó en su camarín y nunca apareció.



Unas horas más tarde Björk y parte de su equipo fueron a cenar al Hotel Faena y los argentinos fueron invitados. Kabusacki afirmó que Charly se sentó en frente e intentó llamar su atención toda la noche, pero ella se encontraba hablando con otras personas.

Charly Garcia en 2008 asustó a Björk de una manera inusual y violenta

Al ser ignorado García le habló directamente y le dijo "yo tengo oído absoluto", a lo que Björk le respondió "oh, ¿en serio?", sin mucho interés. "Eso es un mí", retrucó el argentino, pero la nula contestación nuevamente dejó en claro el desinterés de la islandesa. Esto terminó de trastornar a Charly. Cargó las tintas y desafió: "y este es el sonido de un vidrio roto". Tomó un cuchillo y rompió el vaso de champagne que Björk tenía en su mano. Luego la miró fijo y gritó: "vos a mí no me llegás ni a los talones".

La artista se quedó paralizada. Varios testigos aseguran que apenas pudo reaccionar ante lo que acababa de suceder. Al instante Kabusacki le estaba pidiendo perdón. Y junto a Charly y todo los músicos argentinos se retiraban acompañados del personal de seguridad del lugar.

Tal vez haya sido el momento más desagradable que Björk sufrió en una gira. En la tumultuosa vida de Charly (que incluye tirarse de un noveno piso, ser noqueado por su propio sonidista o decirle las palabras justas a un entrevistador desubicado que lo acusó de autoplagiarse) acaso apenas haya sido una historia más. ¿Say no more?

