El presidente, Alberto Fernández, recibió a la UIA en Casa Rosada, en un gesto de acercamiento ante un escenario de mayor tensión con el arco empresarial a causa de la propuesta oficial de aplicar un impuesto a la renta inesperada. A la salida del convite, consultados por la prensa, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se volvió a mostrar en contra de esa iniciativa, mientras que la secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco, dijo que "es una buena alternativa para poner sobre la mesa, hablamos de aquellas empresas con ganancias superextraordinarias vinculadas a esta coyuntura particular".

Llamativamente, ese tema no se tocó en el encuentro. En cambio, uno de los temas centrales fue la agenda energética, en donde hay consenso entre el Gobierno y la central fabril en que "el sector del gas presenta una oportunidad histórica". La UIA también reclamó que haya mayor acceso a las divisas para las empresas.

"Está bien que la UIA tenga sus propuestas. La reunión se dio en un buen tono y se concentró en cómo ven ellos el escenario de crecimiento de aquí para adelante", indicaron fuentes oficiales. El encuentro se da apenas después de que la relación entre el Gobierno y las entidades del sector agropecuario entrara en mayor tensión, luego del tractorazo que tuvo lugar el sábado pasado en Plaza de Mayo. Si bien el vínculo con la UIA siempre fue de mayor cercanía con el Ejecutivo, también esa mesa de diálogo se empiojó en estos días, luego de que Funes de Rioja levantara la cuestión de los "165 impuestos", un rejunte de tasas, contribuciones, derechos, cánones y otras formas de cobro a cambio de contraprestaciones del Estado, además de los impuestos.

A la salida de la Casa Rosada, Funes de Rioja habló con la prensa y dijo en relación al impuesto a la renta inesperada que "la posición de la UIA es de no más impuestos. Esto como postura general. Pero no hemos entrado en el análisis de un proyecto que no conocemos. En materia fiscal, la acumulación de impuestos municipales, provinciales y nacionales tiene una gravitación muy fuerte sobre diversas actividades".

En tanto, Todesca Bocco dijo que "es una buena alternativa para poner sobre la mesa y hay que ver cuando esté el proyecto en concreto, no es en contra de nadie, solo hablamos de aquellas empresas con ganancias superextraordinarias en esta coyuntura particular de aumentos de los precios, como dijo el ministro, es un conjunto muy pequeño de empresas". En la previa de que tome impulso esa discusión por la "renta inesperada" y con el rechazo a priori de casi todo el arco empresarial, el presidente Fernández recibió a los industriales.

La reunión

Alberto Fernández estuvo ladeado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y la secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco. Por el lado de la UIA, asistieron, además de Funes de Rioja, los vicepresidentes Luis Betnaza, Adrián Kaufmann Brea y Luis Tendlarz, entre otros dirigentes.

La reunión fue solicitada por la UIA para presentarle a Fernández su plan para "un desarrollo productivo federal, sustentable e inclusivo, un trabajo que aborda la agenda industrial de largo plazo desde una perspectiva integral". Incluye cuatro propuestas parlamentarias y más de 100 medidas de política industrial. La dirigencia de la UIA pidió por mayor acceso para las empresas a las divisas para importar y girar dividendos y más celeridad de parte del Estado en la devolución y reintegros de impuestos.

Los industriales también indicaron que el gran objetivo es volver a los números de producción y empleo de 2011, máximos históricos. "¿Quieren que vuelva Cristina entonces?", los chicanearon del lado del Gobierno. "Eso es lo que pasa cuando se pone a la producción y la política industrial en el centro de la escena, ahí hay problemas pero asociados al crecimiento", sostuvo Todesca Bocco.

En el terreno energético, "hubo coincidencia en que el sector del gas presenta para el país una oportunidad histórica". El Gobierno puso fichas sobre el nuevo gasoducto, que quiere comenzar a construir pronto para evacuar mayor cantidad de gas desde Vaca Muerta.

La UIA también apuntó a la diversificación y ampliación del abanico de las empresas exportadoras. En este punto, el Gobierno quiere profundizar el plan "Desafío Exportador", de la Cancillería, por el cual el Estado le paga el sueldo para que un experto en comercio exterior trabaje en una pyme en favor de su internacionalización.