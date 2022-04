Una foto de Britney Spears pre-crisis de 2007, videos con barniz de VHS, selfies con skates, jeans anchos, remerones estampados con logos y dibujitos. Cualquiera que vea el perfil de Instagram de Lara91k se da cuenta de que esta piba nació en los '90. Producto de una década marcada por el fin de la fiebre menemista y el arranque de la vida en internet, Lara91k es hija del cambio más vertiginoso.

A finales del siglo pasado, mientras los discursos progre empezaban a ganar terreno en el mainstream, la norma seguía siendo el tiro bajo, la heterosexualidad obligatoria y las estrellas de rock pasadas de cocaína. ¿Cómo se crece en ese contraste? ¿Cómo se habita la contradicción? En un mundo que cambia más rápido de lo que se puede tolerar, Lara Artesi se hizo artista, y hoy escribe música triste para bailar.

Así llega Como antes, el primer disco solista de la cantante de música urbana con toques sad, una chica que le escribe a chicas sin pose, una artista que manipula las cargas de nitroglicerina emocional con alusiones a Rihanna, nostalgia de autotune y feats con Duki y Paco Amoroso.

"Siempre digo que mi música está dirigida a adolescentes conflictuados, adolescentes teniendo la edad que quieran: esa sensación emo de no poder con el mundo de mierda", explica la cantante pinamarense que le puso pausa al dúo Coral Casino para transformarse en Lara91k, su alter ego solista.

► Amar, temer y curtir

Entre beats traperos y letras confesionales, Como antes simboliza el eco doméstico del mood postmillennial: la tristeza. Desde los recientes discos taciturnos de Taylor Swift (la segunda artista con más streams en Spotify en 2021), hasta Estoy triste de Nathy Peluso o la canción de Billie Eilish sobre antidepresivos, es evidente que la tristeza es la nueva felicidad de una generación criada por internet. "A veces trato de hacer temas que no sean tan bajón, que sean más divertidos -como Par de modelos o Pegaíta- aunque siempre tienen una pálida, siempre hay algún flash deep", sostiene Lara.

--Coral Casino hacía "música para coger". ¿Para qué es la música de Lara91k?

--Sé que hay algo de cómo canto que es re smooth y tiene una vibe medio tranca que puede llegar a disfrutarse en un momento de coito, pero en realidad hoy ya es más amplio. Siento que un poco es música para bondi, para estar con alguien. Me pasa mucho que sobre todo las chicas están re fans de que sea una chica que les escribe a chicas; y que gustan de sus chicas a través de mí y las canciones, es algo medio extraño.

--Entonces, ¿música para enamorarse?

--El otro día una pibita me pidió que le mande un audio a la chica que le gusta preguntándole si quería ser su novia. Obvio que lo hice, y le dijo que sí. Sé que estoy muy dentro de los romances de las personas, entonces es una escucha que puede ser con una pareja o amando a alguien en tu cuarto, llorando... pero también me sorprende que algún tema pueda sonar en una fiesta.

--¿Cuál es el cambio más grande entre éste y tus trabajos anteriores?

--Siempre tuve la búsqueda de lo sonoro y lo estético y ahora estoy flasheando un poco más el mundo de la canción, tratando de volver a que el tema esté increíble.

--¿Cómo componés un tema increíble?

--Mi composición es muy variada y creo que depende del momento de mi vida. Ahora estoy como en ésa: no quiero entrar en la McDonald's del beat; quiero darle bola al tema, que funcione en el piano y en la guitarra, y después se lo adorna como sea.

--Hablás de ser una tóxica, de no tener plata, de estar triste en museos. ¿Qué quisiste contar con este disco?

--Siempre me sale hablar de amor y mis mierdas, mis problemas, meterme ahí y sacarlo para afuera. Un poco trato de mostrar que no tengo el disfraz de ganadora ni en pedo. Me re cuesta todo y lo trato de mostrar porque el público que conecta conmigo es al que le pasan las mismas mierdas que a mí.

--¿Cuánto de Lara Artesi hay en Lara91k? ¿Cuánta ficción y cuánta verdad?

--Hay algo que no negocio y es que yo soy realmente transparente con mi arte y con mis cosas. O sea, quiero publicar mis diarios, ¿entendés? También hay algo real de la exposición, y es que le regalás tu vida a la gente. Y lo piola es tratar de hacer algo con eso, porque hay una voz que puede hacer cosas. En ésa estoy: pensando qué es lo que tengo que decir.

► Las chicas solo quieren divertirse (y que no las jodan)

"Siempre me regañás/ y aunque yo sea más grande/ como vos me cuidás/ no me ha cuidado nadie", canta Lara en Zoe, donde le habla directamente a Zoe Gotusso. "Ese tema lo hice cuando estábamos cortando, volviendo… Ella no muestra tanto su vida personal. Cuando hice la canción le había puesto La chica de título, porque también me costaba leer su nombre cada vez que la iba a trabajar. Pero cuando la estaba por sacar le dije: 'le voy a poner Zoe, ya fue boluda, la gente necesita que esto se sepa'. Si el nombre no hubiera sido ése, la gente no hubiera flasheado tanto con la historia. Fue eso: hacerme cargo, básicamente."

--¿Cómo se saca al mundo algo tan honesto?

--Yo soy partidaria de no ocultar el amor jamás. Nunca ser como Luis Miguel. Ahora garpa estar de novia, no es como antes que tenías que mostrarte soltera para que la gente te desee y piense que algún día te puede coger, ¿entendés?

--¿Te da paja que te pregunten sobre tu lugar como mujer queer en la música urbana?

--Me da re paja que me lo pregunte gente paki, tipo un chabón grande de los medios que viene y te pregunta: "¿Y qué opinás del cupo femenino?". Además, siempre me sentí como mini en falta. Siento que hubo un montón de movimientos feministas que me pasaron por al lado y me beneficiaron en un montón de aspectos, pero yo no fui a todas las marchas, estaba en mi casa pensando en mi música. No soy una persona militante, no sé mucho de política.

--En tus canciones hablás de que te gustan las chicas, pero no sos solamente eso.

--No sé si es en lo único que me paro. Es algo que pasó: me gustan las chicas, ni idea. Lo que más me copa es que haya un montón de wachinas a las que les re sirve que exista esto, porque está re bueno crecer en un mundo donde el chongo más pegado, el Duko, está haciendo un tema con una pibita que le gustan las chicas.

--¿Y qué falta?

--Acá todavía no vi la escena urbana haciendo una canción con un chico gay, por ejemplo. Hay una onda piola con las chicas gays, re, pero falta todavía un poco de amor al gay varón.

--Hay un exitismo muy grande en la música. ¿Está tan bueno pegarla?

--Yo cuestiono mucho el flash del éxito, la vida, los humanos, todo; siento que es un jueguito re perverso y raro, pero sé que todo esto es un sueño. El éxito, en la vida de cualquier adulto, es un toque: después viene siempre la caída, que puede ser re interesante también.

¿Quedaste manija? Seguí leyendo...

