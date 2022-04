El seleccionado mexicano, segundo rival de Argentina en el Grupo C del próximo Mundial de Qatar, disputará este miércoles un partido amistoso contra Guatemala en los Estados Unidos.



Sin el entrenador Gerardo Martino por recomendación médica, tras la reciente operación en un ojo, la "Tri" jugará desde las 21.30 en el estadio Camping World de Orlando, Florida.



México armó este amistoso fuera de la fecha FIFA para probar jugadores -en su mayoría- del medio local que no tuvieron tanta participación en las Eliminatorias de la Concacaf.



Uno de los convocados para el equipo que será dirigido por Jorge Theiler, ayudante del "Tata", es Santiago Giménez -hijo del "Chaco", ex jugador de Boca Juniors e Independiente-, delantero de Cruz Azul.



También estarán dos jóvenes promesas del fútbol mexicano como Marcelo Flores y Jonathan Gómez, ambos de 18 años, que juegan en Arsenal de Inglaterra y Real Sociedad de España, respectivamente.



Los próximos amistosos de México serán el 28 de mayo ante Nigeria, contra Uruguay (jueves 2 de junio) y frente al Ecuador de Gustavo Alfaro (domingo 5 de junio).



México debutará el 22 de noviembre en el Grupo C del Mundial de Qatar contra Polonia y se medirá con la Selección Argentina el sábado 26 en el estadio Lusail, pleno centro de Doha.